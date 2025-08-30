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Después de la Escuela de Baile COPIA

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Ballet
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El ballet desarrolla la coordinación física y mental, el refinado sentido de la música y el movimiento, y la fuerza y flexibilidad muscular que moldea el cuerpo humano en un instrumento perfecto para la danza clásica y todas las demás formas de baile.

Summer Dance Series! - Hip Hop - June item
Summer Dance Series! - Hip Hop - June
$20

La danza moderna es un estilo de baile que rechaza muchas de las estrictas reglas del ballet clásico, centrándose en cambio en la expresión de los sentimientos internos.

Summer Dance Series! - Ballet - July item
Summer Dance Series! - Ballet - July
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El baile hip-hop es un movimiento freestyle que incorpora una variedad de estilos de baile urbano antiguos y nuevos.

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Nos enfocamos en los estilos dinámicos y esenciales de ballet, hip-hop y danza moderna.

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