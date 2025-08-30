Después de la Escuela de Baile COPIA

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Acerca de este evento
El ballet desarrolla la coordinación física y mental, el refinado sentido de la música y el movimiento, y la fuerza y flexibilidad muscular que moldea el cuerpo humano en un instrumento perfecto para la danza clásica y todas las demás formas de baile.
La danza moderna es un estilo de baile que rechaza muchas de las estrictas reglas del ballet clásico, centrándose en cambio en la expresión de los sentimientos internos.
El baile hip-hop es un movimiento freestyle que incorpora una variedad de estilos de baile urbano antiguos y nuevos.
Nos enfocamos en los estilos dinámicos y esenciales de ballet, hip-hop y danza moderna.
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