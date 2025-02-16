Tarde de las Viñas

10112 E Woodbridge Rd

Acampo, CA 95220, USA

Boleto de entrada general
$35
Incluye un almuerzo de cerdo desmenuzado, papas fritas y una bebida sin alcohol.
Boleto de almuerzo para niños
$10
Sándwich de pechuga de res, papas fritas y bebida.
Entrada para mesa reservada (para 6)
$225
Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos
*SOLO 4 DISPONIBLES* Mesa para 6 adultos (los niños son bienvenidos, pero no están incluidos en el grupo de 6) cerca del frente, cerca del escenario de la banda. Incluye almuerzo para 6 adultos y dos botellas de vino.
Raffle Tickets
$25

One sheet of 25 tickets, includes door prize ticket.

Wine Pull
$20

Guaranteed to win one bottle of wine! May not be consumed on the Winery property.

Añadir una donación para Lakewood Elementary Parent Club

$

