American Institute of Building Design

Organizado por

American Institute of Building Design

Acerca de este evento

AIBD Connect - Colorado

100 S Wilcox St

Castle Rock, CO 80104, USA

Admisión General
$75

Incluye:
Cuatro horas de educación en el aula y discusión en mesa redonda.

Presentación almuerzo y aprendizaje (almuerzo incluido)

Patrocinador
$599

Incluye:

Todo el día de exhibición en mesa,

Presentación almuerzo y aprendizaje (máximo 60 minutos, NO es necesario que esté aprobado por AIA),

Almuerzo

Información de contacto del inscrito,

(La presentación puede ser realizada de forma virtual.

Expositor
$299

Incluye:

Todo el día de exhibición en mesa,

Almuerzo

Información de contacto del inscrito,

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!