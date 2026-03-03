AIBD Connect - DC

Tu boleto te otorga acceso a un pase de un día para el museo y sus exhibiciones, un exclusivo recorrido detrás de escenas con AIBD, y una oportunidad única para relacionarte con otros profesionales del diseño residencial.





Por favor ten en cuenta que el almuerzo no está incluido pero puede ser comprado por separado. Alternativamente, puedes traer tu propio almuerzo, conforme lo permita el museo.