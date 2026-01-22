Las membresías de Alessi Dance Factory, Inc.
- Reconocimiento principal como nuestro patrocinador principal en todo el material de marketing de la temporada
- Logotipo destacado de forma prominente en el sitio web del estudio, anuncio de página completa en los programas de los eventos y publicación en redes sociales como patrocinador principal
- Placa personalizada para exhibir en su negocio y en el estudio
- Reconocimiento en todas las presentaciones y eventos principales
- Publicación destacada de la empresa en redes sociales y en el boletín informativo por correo electrónico
- 4 boletos para las presentaciones anuales
- Colocación del logotipo en el sitio web del estudio y menciones en redes sociales
- Anuncio de media página en los programas de los eventos
- Señalización exhibida en eventos principales y recaudaciones de fondos
- Mención en boletines informativos por correo electrónico
- 2 boletos para las presentaciones anuales
- Logotipo destacado en el sitio web del estudio y en materiales seleccionados de eventos
- Anuncio de un cuarto de página en los programas de los eventos
- Reconocimiento en redes sociales
- Reconocimiento en presentaciones
- 2 boletos para las presentaciones anuales
- Nombre del negocio incluido en el sitio web y en los programas de los eventos
- Publicación de agradecimiento en redes sociales
- Reconocimiento en un programa de presentación
- Nombre incluido en el sitio web del estudio y en el programa del evento
- Mención en redes sociales
