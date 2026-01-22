Alessi Dance Factory, Inc

Alessi Dance Factory, Inc

Las membresías de Alessi Dance Factory, Inc.

Patrocinador Diamante
$5,000

Anual

  • Reconocimiento principal como nuestro patrocinador principal en todo el material de marketing de la temporada
  • Logotipo destacado de forma prominente en el sitio web del estudio, anuncio de página completa en los programas de los eventos y publicación en redes sociales como patrocinador principal
  • Placa personalizada para exhibir en su negocio y en el estudio
  • Reconocimiento en todas las presentaciones y eventos principales
  • Publicación destacada de la empresa en redes sociales y en el boletín informativo por correo electrónico
  • 4 boletos para las presentaciones anuales
Patrocinador Platino
$2,500

Anual

  • Colocación del logotipo en el sitio web del estudio y menciones en redes sociales
  • Anuncio de media página en los programas de los eventos
  • Señalización exhibida en eventos principales y recaudaciones de fondos
  • Mención en boletines informativos por correo electrónico
  • 2 boletos para las presentaciones anuales
Patrocinador Oro
$1,000

Anual

  • Logotipo destacado en el sitio web del estudio y en materiales seleccionados de eventos
  • Anuncio de un cuarto de página en los programas de los eventos
  • Reconocimiento en redes sociales
  • Reconocimiento en presentaciones
  • 2 boletos para las presentaciones anuales
Patrocinador Plata
$500

Anual

  • Nombre del negocio incluido en el sitio web y en los programas de los eventos
  • Publicación de agradecimiento en redes sociales
  • Reconocimiento en un programa de presentación
Amigo de las Artes
$250

Anual

  • Nombre incluido en el sitio web del estudio y en el programa del evento
  • Mención en redes sociales
