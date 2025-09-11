Caregiver OneCall

Organizado por

Caregiver OneCall

Acerca de este evento

Todo Nuestro Amor para la Gala de Cuidadores

Center Concord

5298 Clayton Rd, Concord, CA 94521

Entrada individual para gala
$150

Disfrute de una elegante velada de cena, celebración y propósito.

Patrocinador Mariposa
$250

Dé a los cuidadores el regalo de asistir a la gala comprando sus entradas.

Patrocinador Círculo de Cuidado
$1,000
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Organice una mesa completa de ocho asientos para sus invitados.

Patrocinador Línea directa 1800
$2,500
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Sostenga nuestra línea directa con apoyo en tiempo real y sensible culturalmente para los cuidadores.


Beneficios adicionales:

  • Colocación del logo en el programa del evento y en la señalización compartida.
  • Anuncio de cuarto de página en el programa del evento.
  • Ocho entradas gratuitas para la gala.
  • Mención en el reconocimiento de patrocinadores en grupo en redes sociales.
  • Logo destacado en la página de patrocinadores del sitio web de Caregiver OneCall.
  • Reconocimiento en la presentación de diapositivas de la gala y en los agradecimientos.


Patrocinador de Cuidadores
$5,000
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Cubra la formación de voluntarios y el personal de guardia durante tres meses

  • Colocación del logo en el programa del evento y en los materiales promocionales compartidos.
  • Anuncio de media página en el programa del evento.
  • Reconocimiento verbal durante el evento.
  • Ocho entradas gratuitas para la gala con asientos reservados.
  • Destaque en una publicación dedicada en redes sociales.
  • Logo de la empresa exhibido en los materiales de formación de cuidadores durante un trimestre.
  • Reconocimiento en el informe anual de impacto de la organización.


Patrocinador de Lifeline
$10,000
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Proporcionar un mes completo de apoyo de cuidador las 24 horas del día, los 7 días de la semana y ser reconocido como patrocinador líder del evento

  • Colocación prominente del logotipo en toda la señalización del evento, sitio web y materiales promocionales.
  • Anuncio de página completa en el programa del evento.
  • Reconocimiento verbal durante los discursos de apertura y clausura.
  • Oportunidad para que un representante de la empresa hable brevemente en la gala.
  • Ocho entradas gratuitas para la gala con asientos VIP reservados.
  • Destacado en comunicados de prensa, redes sociales y boletín posterior al evento.


Presenting Sponsor – (Exclusive, 1 Available)
$15,000

Underwrite one full month of 24/7 caregiver support and be recognized as the exclusive Presenting Sponsor of the All Our Love for Caregivers Gala


Benefits include:

  • All Lifeline Benefits
  • Exclusive sponsor marketing table during the reception
  • On-stage recognition and an opportunity to speak briefly
Debbie Toth - Honoree Ticket
Gratuito

Reserved for our Honoree Debbie Toth. Includes dinner seating, program recognition, and VIP access. We are honored to honor you this evening.

Christina Irving - Keynote Speaker Ticket
Gratuito

Reserved for our Keynote Christina Irving. Includes gala dinner, VIP seating near the stage, and full program access. We are honored to have you with us as the voice of the evening.

Reserved Butterfly Ticket
Gratuito

This sponsored ticket is reserved for Monya Turner

