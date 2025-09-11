Todo Nuestro Amor para la Gala de Cuidadores

Proporcionar un mes completo de apoyo de cuidador las 24 horas del día, los 7 días de la semana y ser reconocido como patrocinador líder del evento

Colocación prominente del logotipo en toda la señalización del evento, sitio web y materiales promocionales.

Anuncio de página completa en el programa del evento.

Reconocimiento verbal durante los discursos de apertura y clausura.

Oportunidad para que un representante de la empresa hable brevemente en la gala.

Ocho entradas gratuitas para la gala con asientos VIP reservados.