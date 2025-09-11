Todo Nuestro Amor para la Gala de Cuidadores

Organizado por
Acerca de este evento
5298 Clayton Rd, Concord, CA 94521
Disfrute de una elegante velada de cena, celebración y propósito.
Dé a los cuidadores el regalo de asistir a la gala comprando sus entradas.
Organice una mesa completa de ocho asientos para sus invitados.
Sostenga nuestra línea directa con apoyo en tiempo real y sensible culturalmente para los cuidadores.
Beneficios adicionales:
Cubra la formación de voluntarios y el personal de guardia durante tres meses
Proporcionar un mes completo de apoyo de cuidador las 24 horas del día, los 7 días de la semana y ser reconocido como patrocinador líder del evento
Underwrite one full month of 24/7 caregiver support and be recognized as the exclusive Presenting Sponsor of the All Our Love for Caregivers Gala
Benefits include:
Reserved for our Honoree Debbie Toth. Includes dinner seating, program recognition, and VIP access. We are honored to honor you this evening.
Reserved for our Keynote Christina Irving. Includes gala dinner, VIP seating near the stage, and full program access. We are honored to have you with us as the voice of the evening.
This sponsored ticket is reserved for Monya Turner
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!