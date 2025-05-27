Membresía ADI

Si tu estudio está dentro de la Red ADI, por favor contacta al dueño de tu estudio para obtener tu código de descuento de membresía. La membresía incluye: Regalos de cumpleaños y aniversario, Descuentos en talleres y convenciones, Códigos de descuento exclusivos para sitios asociados a la Iniciativa, Publicación de bienvenida en redes sociales, Acceso a la plataforma de video de la Biblioteca de Aprendizaje y Acceso a la Comunidad de baile en red privada.

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