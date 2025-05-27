Membresía ADI

Esta membresía es para estudios con 3+ salones.
La membresía incluye: Regalos de Cumpleaños y Aniversario, Descuentos en Talleres y Convenciones, Códigos de Descuento Exclusivos para Sitios Asociados con la Iniciativa, Publicación de Bienvenida en Redes Sociales, Acceso a Plataforma de Videos de Biblioteca de Aprendizaje, Acceso a Comunidad de Baile de Networking Privado, Acceso a Sala de Miembros Exclusiva en Convenciones Anuales, Descuento Exclusivo para Miembros Afiliados del Estudio & Bailarines, Elegibilidad para Recibir Financiamiento para Bailarines Patrocinados, y Elegibilidad para Hospedar Talleres de ADI (Marketing Adicional, Exposición de Marca y Tráfico de Clientes).
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