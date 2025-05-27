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Membresía ADI

Membresía de Bailarines (Mensual)
$12

Mensual

Si tu estudio está dentro de la Red ADI, por favor contacta al dueño de tu estudio para obtener tu código de descuento de membresía. La membresía incluye: Regalos de cumpleaños y aniversario, Descuentos en talleres y convenciones, Códigos de descuento exclusivos para sitios asociados a la Iniciativa, Publicación de bienvenida en redes sociales, Acceso a la plataforma de video de la Biblioteca de Aprendizaje y Acceso a la Comunidad de baile en red privada.
Membresía de Bailarines (Anual)
$132

Válido hasta 22 de abril de 2027

(1 mes GRATIS al comprar anualmente). La anual incluye todos los beneficios de la membresía mensual de bailarines. Si tu estudio está dentro de la Red ADI, por favor contacta al dueño de tu estudio para obtener tu código de descuento de membresía.
Membresía de Instructores (Mensual)
$20

Mensual

Si tu estudio está dentro de la Red ADI, por favor contacta al dueño de tu estudio para obtener tu código de descuento de membresía. La membresía incluye: Regalos de cumpleaños y aniversario, Descuentos en talleres y convenciones, Códigos de descuento exclusivos para sitios asociados a la Iniciativa, Publicación de bienvenida en redes sociales, Acceso a la plataforma de video de la Biblioteca de Aprendizaje y Acceso a la Comunidad de baile en red privada.
Membresía de Instructores (Anual)
$220

Válido hasta 22 de abril de 2027

(1 mes GRATIS al comprar anualmente). La anual incluye todos los beneficios de la membresía mensual de instructores. Si tu estudio está dentro de la Red ADI, por favor contacta al dueño de tu estudio para obtener tu código de descuento de membresía.
Membresía de Estudio (Mensual)
$40

Mensual

La membresía incluye: Regalos de cumpleaños y aniversario, Descuentos en talleres y convenciones, Códigos de descuento exclusivos para sitios asociados a la Iniciativa, Publicación de bienvenida en redes sociales, Acceso a la plataforma de video de la Biblioteca de Aprendizaje, Acceso a la Comunidad de baile en red privada, Acceso exclusivo al Salón de miembros en las convenciones anuales, Descuento exclusivo de membresía para instructores y bailarines afiliados al estudio, y Elegibilidad para recibir financiamiento para bailarines patrocinados. Si tu estudio tiene más de una ubicación, por favor envía un correo electrónico a [email protected] para obtener un código de descuento para varias ubicaciones.
Membresía de Estudio (Anual)
$440

Válido hasta 22 de abril de 2027

(1 mes GRATIS al adquirir anualmente). Anual incluye todos los beneficios de la membresía mensual de estudio. Si tu estudio tiene más de una ubicación, por favor envía un correo electrónico a [email protected] para obtener un código de descuento para múltiples ubicaciones.
Membresía de Complejo de Estudio (Mensual)
$50

Mensual

Esta membresía es para estudios con 3+ salones. La membresía incluye: Regalos de Cumpleaños y Aniversario, Descuentos en Talleres y Convenciones, Códigos de Descuento Exclusivos para Sitios Asociados con la Iniciativa, Publicación de Bienvenida en Redes Sociales, Acceso a Plataforma de Videos de Biblioteca de Aprendizaje, Acceso a Comunidad de Baile de Networking Privado, Acceso a Sala de Miembros Exclusiva en Convenciones Anuales, Descuento Exclusivo para Miembros Afiliados del Estudio & Bailarines, Elegibilidad para Recibir Financiamiento para Bailarines Patrocinados, y Elegibilidad para Hospedar Talleres de ADI (Marketing Adicional, Exposición de Marca y Tráfico de Clientes). Si tu estudio tiene más de una ubicación, por favor envía un correo electrónico a [email protected] para obtener un código de descuento para múltiples ubicaciones.
Membresía de Complejo de Estudio (Anual)
$550

Válido hasta 22 de abril de 2027

(1 mes GRATIS al adquirir anualmente). Esta membresía es para estudios con 3+ salones. Anual incluye todos los beneficios de la membresía mensual de estudio complejo. Si tu estudio tiene más de una ubicación, por favor envía un correo electrónico a [email protected] para obtener un código de descuento para múltiples ubicaciones.
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