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Alternative Career Pathways

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Subastas silenciosas de Rutas de Carrera Alternativas

La Experiencia del Retrato Familiar item
La Experiencia del Retrato Familiar
$500

Puja inicial

¡Una experiencia artística personalizada para tu hogar!


Incluye: $750 Crédito para Arte de Pared


La mayoría de las familias tienen miles de fotos en sus teléfonos... y casi nada en sus paredes. Esta experiencia está diseñada para cambiar eso.


Disfruta de una sesión de retrato relajada y totalmente guiada, seguida por una revelación privada donde seleccionarás tus imágenes favoritas y diseñarás una pieza enmarcada personalizada para tu hogar.

Esto se trata de crear algo duradero... arte que tu familia verá y sentirá todos los días.


Tu crédito de $750 se aplicará a la compra de tu obra de arte.


¿Qué incluye?

  • Sesión de retrato familiar personalizada
  • Posado guiado
  • Cita de revelación y diseño privado
  • $750 de crédito para arte de pared enmarcado

Detalles:

  • Una familia o hogar
  • Sesiones en el área del Triángulo
  • Programar dentro de 6 meses

Términos:

  • El crédito se aplica solo a obras de arte terminadas
  • No transferible, sin valor en efectivo
  • Uno por hogar
  • Arte adicional disponible
Aretes y Pulsera item
Aretes y Pulsera
$40

Puja inicial

Aretes hechos a medida y pulsera a juego de Nia Ase. El gancho para la oreja y las cuentas de oro son de 14kt chapado en oro

Cesta de Bienestar item
Cesta de Bienestar
$60

Puja inicial

Este set incluye un baño de hierbas artesanal, té de hierbas, manteca corporal nutritiva, aceite infusionado y accesorios de autocuidado, perfecto para una experiencia de spa tranquila en casa.

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$50

Puja inicial

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$75

Puja inicial

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$50

Puja inicial

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