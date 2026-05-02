Subastas silenciosas de Rutas de Carrera Alternativas

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Acerca de este evento
Puja inicial
¡Una experiencia artística personalizada para tu hogar!
Incluye: $750 Crédito para Arte de Pared
La mayoría de las familias tienen miles de fotos en sus teléfonos... y casi nada en sus paredes. Esta experiencia está diseñada para cambiar eso.
Disfruta de una sesión de retrato relajada y totalmente guiada, seguida por una revelación privada donde seleccionarás tus imágenes favoritas y diseñarás una pieza enmarcada personalizada para tu hogar.
Esto se trata de crear algo duradero... arte que tu familia verá y sentirá todos los días.
Tu crédito de $750 se aplicará a la compra de tu obra de arte.
¿Qué incluye?
Detalles:
Términos:
Puja inicial
Aretes hechos a medida y pulsera a juego de Nia Ase. El gancho para la oreja y las cuentas de oro son de 14kt chapado en oro
Puja inicial
Este set incluye un baño de hierbas artesanal, té de hierbas, manteca corporal nutritiva, aceite infusionado y accesorios de autocuidado, perfecto para una experiencia de spa tranquila en casa.
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
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