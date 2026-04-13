Subasta Silenciosa de PTA de Ambuehl

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Acerca de este evento
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Score big with a 4‑pack of tickets to an Orange County Soccer Club match of your choice! Enjoy an exciting live soccer experience with family or friends, featuring fast‑paced action, great energy, and a fun stadium atmosphere. Perfect for sports fans and a memorable outing for all ages.
Value $120
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Elevate your fitness routine with a 10‑class Pilates pack designed to build strength, flexibility, and balance. Perfect for anyone looking to stay consistent, energized, and inspired through expert‑led Pilates sessions.
Value $280
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Everything’s better together! Enjoy Pilates side by side with this pair of 5‑class packs, ideal for friends, partners, or workout buddies. A fun and motivating way to share the benefits of Pilates while staying active together.
Value $290
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Bid on a 3‑month session with Orange County Water Polo Club, available for fall, winter, or spring season. This exciting opportunity is perfect for athletes looking to build strength, endurance, teamwork, and confidence while learning from experienced coaches in a competitive yet supportive environment. A great experience for players eager to grow their skills and love for the sport.
Value $900
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¡Puja por un mes completo de clases de gimnasia, incluida la cuota de inscripción! ¡Esta es una oportunidad fantástica para que los niños desarrollen fuerza, flexibilidad, coordinación y confianza en un ambiente divertido y de apoyo liderado por entrenadores experimentados. Perfecto tanto para principiantes como para gimnastas que regresan, este paquete facilita unirse y comenzar a aprender, sin costos adicionales de inscripción requeridos.
Valor $200
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