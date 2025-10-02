District Outreach Industries Nfp

Organizado por

District Outreach Industries Nfp

Acerca de este evento

Una Noche de Propósito y Poder: Segunda Gala Anual de Recaudación de Fondos de DOI.

7059 S South Shore Dr

Chicago, IL 60649, USA

Admisión General
$125

Únete a nosotros para una noche de elegancia, conexión y propósito. Tu boleto incluye:

  • Admisión a la experiencia completa de recaudación de fondos
  • Entretenimiento en vivo y narración de historias
  • Cena gourmet + brindis con champán
  • Presentaciones de patrocinadores y homenajeados
  • Momentos exclusivos de fotos
    Código de vestimenta: Ropa de cóctel
Admisión de Soporte
$200

Incluye todo en Admisión General, además de una donación adicional para apoyar directamente a nuestros Mentores de Padres y programas juveniles. Incluye una insignia especial de “Soporte” en el check-in.

Mesa VIP (10 Invitados)
$1,500

Mesa reservada para 10 invitados con asientos de primera, servicio de mesa de champán, reconocimiento en el programa del evento e inclusión en la bolsa de regalos.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!