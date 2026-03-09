Heritage Choir Booster

Organizado por

Heritage Choir Booster

Acerca de este evento

Una noche con Emily Braden — con PSU Vocal Collective y T-Wolf Vocal Jazz

7825 NE 130th Ave

Vancouver, WA 98682

General Admission
$20

Acompáñanos en An Evening with Emily Braden, con los invitados especiales PSU Vocal Collective y T-Wolf Vocal Jazz.

El elenco incluye a Nick Moore en el piano, Chris Brown en la batería y Garrett Baxter en el bajo. Este concierto especial combina jazz, soul y repertorio contemporáneo; se recomienda comprar boletos en preventa. Los fondos recaudados beneficiarán al programa de coro de HHS.

Student (ASB) / Veteran / Senior 65+ Admission
$10

Acompáñanos en An Evening with Emily Braden, con los invitados especiales PSU Vocal Collective y T-Wolf Vocal Jazz.

El elenco incluye a Nick Moore en el piano, Chris Brown en la batería y Garrett Baxter en el bajo. Este concierto especial combina jazz, soul y repertorio contemporáneo; se recomienda comprar boletos en preventa. Los fondos recaudados beneficiarán al programa de coro de HHS.

Child Admission (under 8)
Gratuito

Acompáñanos en An Evening with Emily Braden, con los invitados especiales PSU Vocal Collective y T-Wolf Vocal Jazz.

El elenco incluye a Nick Moore en el piano, Chris Brown en la batería y Garrett Baxter en el bajo. Este concierto especial combina jazz, soul y repertorio contemporáneo; se recomienda comprar boletos en preventa. Los fondos recaudados beneficiarán al programa de coro de HHS.

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