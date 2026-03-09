Una noche con Emily Braden — con PSU Vocal Collective y T-Wolf Vocal Jazz

Organizado por
Acerca de este evento
Vancouver, WA 98682
Acompáñanos en An Evening with Emily Braden, con los invitados especiales PSU Vocal Collective y T-Wolf Vocal Jazz.
El elenco incluye a Nick Moore en el piano, Chris Brown en la batería y Garrett Baxter en el bajo. Este concierto especial combina jazz, soul y repertorio contemporáneo; se recomienda comprar boletos en preventa. Los fondos recaudados beneficiarán al programa de coro de HHS.
Acompáñanos en An Evening with Emily Braden, con los invitados especiales PSU Vocal Collective y T-Wolf Vocal Jazz.
El elenco incluye a Nick Moore en el piano, Chris Brown en la batería y Garrett Baxter en el bajo. Este concierto especial combina jazz, soul y repertorio contemporáneo; se recomienda comprar boletos en preventa. Los fondos recaudados beneficiarán al programa de coro de HHS.
Acompáñanos en An Evening with Emily Braden, con los invitados especiales PSU Vocal Collective y T-Wolf Vocal Jazz.
El elenco incluye a Nick Moore en el piano, Chris Brown en la batería y Garrett Baxter en el bajo. Este concierto especial combina jazz, soul y repertorio contemporáneo; se recomienda comprar boletos en preventa. Los fondos recaudados beneficiarán al programa de coro de HHS.
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