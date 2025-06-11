Una Noche con Heather Mae (11-6-25)

Organizado por
Acerca de este evento
Para aquellos que pueden devolver y ayudar a otros a asistir. Este nivel va más allá de sustentar el evento, empodera a otros que de otra manera no podrían participar y fortalece la comunidad, convirtiéndote en un verdadero defensor de las artes accesibles y las experiencias compartidas.
El boleto estándar que mantiene prosperando nuestros programas. Tu contribución ayuda a financiar futuros eventos, apoyar al equipo creativo y garantizar la continuación de experiencias artísticas accesibles y de alta calidad para todos.
Para aquellos que pueden dar un poco más para ayudar a sostener el evento. Al elegir este nivel, no solo estás asistiendo a la actuación, sino que también estás apoyando activamente a los artistas y los programas comunitarios que hacen posibles eventos como este.
Para aquellos que necesitan un poco de apoyo en este momento. Al elegir este nivel, te aseguras de poder unirte al evento y formar parte de nuestra vibrante comunidad sin estrés financiero. Tu sola presencia ayuda a crear un espacio acogedor para todos.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!