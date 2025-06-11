Sukanya Burman Dance Inc

Organizado por

Sukanya Burman Dance Inc

Acerca de este evento

Una Noche con Heather Mae (11-6-25)

106 E 2nd St Studio 3A

Jamestown, NY 14701, USA

Tier de Campeón
$30

Para aquellos que pueden devolver y ayudar a otros a asistir. Este nivel va más allá de sustentar el evento, empodera a otros que de otra manera no podrían participar y fortalece la comunidad, convirtiéndote en un verdadero defensor de las artes accesibles y las experiencias compartidas.

$25 – Nivel de Sostenedor (Precio Sugerido)
$25

El boleto estándar que mantiene prosperando nuestros programas. Tu contribución ayuda a financiar futuros eventos, apoyar al equipo creativo y garantizar la continuación de experiencias artísticas accesibles y de alta calidad para todos.

Nivel de Partidario
$20

Para aquellos que pueden dar un poco más para ayudar a sostener el evento. Al elegir este nivel, no solo estás asistiendo a la actuación, sino que también estás apoyando activamente a los artistas y los programas comunitarios que hacen posibles eventos como este.

Nivel Comunitario
$15

Para aquellos que necesitan un poco de apoyo en este momento. Al elegir este nivel, te aseguras de poder unirte al evento y formar parte de nuestra vibrante comunidad sin estrés financiero. Tu sola presencia ayuda a crear un espacio acogedor para todos.

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