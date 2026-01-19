Membresía de ANA.

El ANA aprecia su apoyo a nuestra comunidad!



Nos encantaría si pudiera hacer que su membresía sea recurrente, mientras que el ANA es una organización completamente voluntaria, tenemos algunos costos fijos para la entrega de programación.



Tenga en cuenta que la plataforma Zeffy está destinada para organizaciones sin fines de lucro como el ANA. Los $10.00 de su tarifa de membresía van al ANA. Zeffy solicita una tarifa adicional opcional, esto va para Zeffy y cubre sus gastos generales, pero tiene la opción de optar por no participar. ¡Gracias!