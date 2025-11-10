Top Ladies Of Distinction, Inc.

Top Ladies Of Distinction, Inc.

Ancestral Visions: Diseñando el Mañana

1534 Peck Ave

San Antonio, TX 78210, USA

Admisión General
$35

Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales.

-Muestra el ticket digital para ingresar al desfile de moda

-Recibe una pulsera para el desfile de moda para la presentación

Admisión VIP
$50

Entrada prioritaria, asientos reservados y acceso a áreas solo para VIP.

-Muestra el ticket digital para ingresar al desfile de moda

-Recibe una pulsera para el desfile de moda para la presentación

