Ancestral Visions: Diseñando el Mañana

Organizado por
Acerca de este evento
San Antonio, TX 78210, USA
Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales.
-Muestra el ticket digital para ingresar al desfile de moda
-Recibe una pulsera para el desfile de moda para la presentación
Entrada prioritaria, asientos reservados y acceso a áreas solo para VIP.
-Muestra el ticket digital para ingresar al desfile de moda
-Recibe una pulsera para el desfile de moda para la presentación
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!