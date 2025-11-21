Ancestral Visions: Fashioning Tomorrow Vendor

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Acerca de este evento
San Antonio, TX 78210, USA
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Si estás interesado en ser vendedor en este evento.
¡Estamos emocionados de ofrecerte una oportunidad como vendedor en este evento por solo $100 más tarifa de procesamiento!
Los lugares son limitados, así que no esperes, asegura tu lugar hoy.
Todas las inscripciones están sujetas a aprobación final por el Comité de TLOD RCC.
Nota:
-Espacio para vendedores para vender cualquier artículo (no alimenticio) o mercancía.
Si estás interesado en ser vendedor de comida o food truck en este evento.
¡Estamos emocionados de ofrecerte una oportunidad como vendedor en este evento por solo $150 más tarifa de procesamiento!
Los lugares son limitados, así que no esperes, asegura tu lugar hoy.
Todas las inscripciones están sujetas a aprobación final por el Comité de TLOD RCC.
Nota:
-Vendedores que venden alimentos (es decir, comida caliente, alimentos especiales)
If you are interested in being an Informational vendor (providing information; no sales) for this event.
We’re excited to offer you a vendor opportunity at this event for only $35 plus processing fee!
Spots are limited, so don’t wait—secure your spot today.
All submission are subject to final approval by TLOD RCC Committee.
Note:
-Vendors selling food items (i.e. hot food, specialty foods)
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