Top Ladies Of Distinction, Inc.

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Acerca de este evento

Ventas cerradas

Ancestral Visions: Fashioning Tomorrow Vendor

1534 Peck Ave

San Antonio, TX 78210, USA

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Vendedor de Mercancía
$50

Si estás interesado en ser vendedor en este evento.


¡Estamos emocionados de ofrecerte una oportunidad como vendedor en este evento por solo $100 más tarifa de procesamiento!


Los lugares son limitados, así que no esperes, asegura tu lugar hoy.


Todas las inscripciones están sujetas a aprobación final por el Comité de TLOD RCC.


Nota:

-Espacio para vendedores para vender cualquier artículo (no alimenticio) o mercancía.

  • Se requerirá nuestro acuerdo de servicio RCC para el evento.
Vendedor/Truck de Comida
$100

Si estás interesado en ser vendedor de comida o food truck en este evento.


¡Estamos emocionados de ofrecerte una oportunidad como vendedor en este evento por solo $150 más tarifa de procesamiento!


Los lugares son limitados, así que no esperes, asegura tu lugar hoy.


Todas las inscripciones están sujetas a aprobación final por el Comité de TLOD RCC.


Nota:

-Vendedores que venden alimentos (es decir, comida caliente, alimentos especiales)

  • Deben tener todas las licencias y seguros necesarios para operar.
  • Nuestro acuerdo de servicio RCC será requerido para el evento.
Informational Vendor
$35

If you are interested in being an Informational vendor (providing information; no sales) for this event.


We’re excited to offer you a vendor opportunity at this event for only $35 plus processing fee!


Spots are limited, so don’t wait—secure your spot today. 


All submission are subject to final approval by TLOD RCC Committee.


Note:

-Vendors selling food items (i.e. hot food, specialty foods)

  • Must have all necessary licenses & insurance to operate.
  • Our RCC service agreement will be required for the event.

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