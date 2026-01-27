<span>Órdenes de anclas (pines y cordones de graduación)</span>

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The shipping fee of $9 is for the total order (not per item ordered)
POR FAVOR LEER - Pines de ancla tienen un costo estandar de $9 cada uno, más envío. Para ayudarnos a gestionar pedidos, agradecemos que los clubes agreguen un PIN ADICIONAL a su pedido para cubrir el costo de envío de $9. Si tiene alguna pregunta, puede enviar un correo electrónico a nuestra Especialista en Desarrollo Juvenil y Comunicaciones Mallory Morgan a [email protected].
POR FAVOR LEER - Cordones de Honor de Graduación cuestan $9 cada uno, con un cargo adicional por envío de $9. Si su club de Anclas pagó las cuotas el 1 de noviembre o antes, se consideran a tiempo y los cordones no tienen costo. Los clubes que pagaron a tiempo solo pagarán el costo de envío de $9.
Para ayudarnos a gestionar pedidos, agradecemos que los clubes que están a tiempo ordenen un "cordón" para pagar el costo de envío de $9, y que indiquen la cantidad de cordones que necesitan en las notas de la transacción, para poder enviar la cantidad total a su club. Los clubes que pagan precio completo por los cordones, por favor, añadan un CORDÓN ADICIONAL a su pedido para cubrir el costo de envío de $9.
Si tiene alguna pregunta, puede enviar un correo electrónico a nuestra Especialista en Desarrollo Juvenil y Comunicaciones Mallory Morgan a [email protected].
*ANCHORS: Only the Anchor clubs in good financial standing as of December 31, 2025, are eligible to order graduation cords provided by PI Headquarters at no charge (cords only, $9 shipping charge* does still apply so make sure to add it to your order)
a $9
*The shipping fee of $9 is for the total order (not per item ordered)
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