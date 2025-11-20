Michal's Hope Inc

Anchors of Hope Gala

5780 Major Blvd

Orlando, FL 32819, USA

Admisión general
$80

Gala de Premios AOH Sábado, 31 de enero de 2026

Admisión general (Niño de 15 años y menor)
$40

Gala de Premios AOH

Sábado, 31 de enero de 2026

Patrocinador Hope
$500
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

Los beneficios incluyen tu nombre en letreros en el evento y 2 asientos

Patrocinador Turquesa
$1,000
Este es un boleto de grupo, incluye 5 boletos

 Los beneficios incluyen 5 asientos, tu nombre en letreros, tu logo en la alfombra roja y reconocimiento en el escenario.

Patrocinador Impacto
$5,000
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

   Los beneficios incluyen una mesa reservada para hasta 8 personas, tu nombre en letreros, tu logo en la alfombra roja, y la oportunidad de tener una mesa de vendedor y/o hablar en el escenario, acceso a la recepción VIP

Patrocinador Ancla de Esperanza
$10,000

Quedan 5

Este es un boleto de grupo, incluye 20 boletos

   Los beneficios incluyen 2 mesas reservadas para 8 personas, reconocimiento en el escenario y video, su nombre y logotipo en la señalización y la alfombra roja, colocación principal del logotipo en todos los materiales y señalización del evento, reconocimiento en el escenario y la oportunidad de instalar una mesa de vendedor, hablar y acceso a la recepción VIP.


Donación para Gala 2026
$30

Si no puedes asistir pero aún quieres hacer una donación, utiliza este boleto.

Donación para gala 2026
$25

Si no puedes asistir pero aún quieres hacer una donación, utiliza este boleto.

Donación para gala 2026
$75

Si no puedes asistir pero aún quieres hacer una donación, utiliza este boleto.

Donación para gala 2026
$100

Si no puedes asistir pero aún quieres hacer una donación, utiliza este boleto.

Donación para la gala de 2026
$50

Si no puede asistir pero aún quiere hacer una donación, por favor use este boleto.

