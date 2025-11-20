Anchors of Hope Gala

Los beneficios incluyen 2 mesas reservadas para 8 personas, reconocimiento en el escenario y video, su nombre y logotipo en la señalización y la alfombra roja, colocación principal del logotipo en todos los materiales y señalización del evento, reconocimiento en el escenario y la oportunidad de instalar una mesa de vendedor, hablar y acceso a la recepción VIP.



