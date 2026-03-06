<p>Annie JR. Programa de Shout-Out</p>

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Acerca de este evento
Anuncio de media página en Playbill puede incluir hasta 4 fotos y una cantidad bastante grande de texto. Consulte la descripción principal en los Shout-Outs para un ejemplo. Enviar contenido a [email protected]
Anuncio de 1/4 de página en el Playbill puede incluir hasta 2 fotos y un texto más corto (son posibles 10-12 líneas). Consulte la descripción principal en los Shout-Outs para un ejemplo. Enviar contenido a [email protected]
1/8 de página en el Playbill puede incluir 1 foto con 6 líneas cortas de texto, O no tener foto con hasta 8 líneas de texto. Consulte la descripción principal en los Shout-Outs para un ejemplo. Enviar contenido a [email protected]
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