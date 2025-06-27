ES
Bridgeport Friends Of The Library Foundation
Annual 4th of July Book Sale - 2025
94 School St
Bridgeport, CA 93517, USA
Paperback Books
$1
1 Paperback Book
Hardback Books
$2
1 Hardback Book
CD
$2
Any disc per disc
CD Collection
$5
Any multiple CD collection
DVD
$3
Any DVD
DVD Series
$5
Any DVD Series
Puzzle small
$1
Any Puzzle 1000 pieces or less
Puzzle 1k Pieces +
$2
Any large puzzle
1 Year Individual Membership
$10
Single Annual Membership
1 Year Family Membership
$25
Family Annual Membership
1 Year Patron Membership
$50
Annual Patron Membership
1 Year Club 100 Membership
$100
Annual Club 100 Membership
Lifetime Membership
$1,000
Lifetime Membership
