Programa de Patrocinio de Banners Anual

Please provide us with the following information in the following pages and we will get back to you.

🥇 PATROCINADOR DE ORO
$2,500

Anual

• Gran pancarta (48” x 72”) en la puerta principal o en la calle San José (1 año)

• Opción de dos pancartas (+$1,000)

• Reconocimiento en el anuario escolar + sitio web de Booster

• Patrocinio deducible de impuestos

🥈 PATROCINADOR DE PLATA
$1,500

Anual

• Mediana pancarta (30” x 48”) en la puerta principal o en la calle San José (1 año)

• Opción de dos pancartas (+$500)

• Reconocimiento en el anuario + sitio web de Booster

• Patrocinio deducible de impuestos

🥉 PATROCINADOR DE BRONCE
$500

Anual

• Reconocimiento en el anuario + sitio web de Booster

• Patrocinio deducible de impuestos

