Oneholyoke Community Development Corporation

Organizado por

Oneholyoke Community Development Corporation

Acerca de este evento

Construcción y Sostenibilidad de Comunidades Habitables - Innovaciones en Seguridad Pública

233 Easthampton Rd

Holyoke, MA 01040, USA

Donación Sugerida
$50

Para una donación personalizada, por favor done a través de la última opción de donación

Apoyar la Asistencia de un Miembro de la Comunidad
$100

Su donación sugerida ayuda a que esta reunión sea posible al tiempo que apoya la asistencia de los invitados de la comunidad para que el evento siga siendo accesible, representativo y centrado en la comunidad.

Miembro de la Comunidad
Gratuito

Un número limitado de registros de invitados de la comunidad está disponible para las personas para las que cualquier contribución monetaria representaría una barrera financiera.

Añadir una donación para Oneholyoke Community Development Corporation

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!