Anderson Ferry Church Of Christ Food Pantry

Organizado por

Anderson Ferry Church Of Christ Food Pantry

Acerca de este evento

Gala Anual de Cosecha de Otoño

3780 Shady Ln

North Bend, OH 45052, USA

Individual - SOLO PREVENTA
$20
Permite el acceso al evento con acceso a comodidades y actividades estándar. Este es un evento SOLO PREVENTA. Se ofrecerá pizza todo lo que puedas comer con una oportunidad de ganar un carrito de alegría en la puerta, $7.00.
Pareja - SOLO PREVENTA
$30
Permite el acceso al evento con acceso a comodidades y actividades estándar. Este es un evento SOLO PREVENTA. Se ofrecerá pizza todo lo que puedas comer con una oportunidad de ganar un carrito de alegría en la puerta, $7.00.
Añadir una donación para Anderson Ferry Church Of Christ Food Pantry

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!