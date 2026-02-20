Gala Anual

Diseñado para los invitados que desean una experiencia de gala más inmersiva con asientos de primera categoría y servicio destacado.

Incluye:

• Asientos de sección lateral premium más cercanos al escenario y los artistas

• Cena elegante de tres platos

• Servicio de vino premium

• Acceso prioritario a ofertas selectas de gala

• La vista elevada de la orquesta, campeones y Espectáculo de Invitados Especiales

• Acceso completo a todas las actuaciones y bailes sociales