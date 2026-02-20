Gala Anual

Organizado por
Acerca de este evento
El nivel de Bronce ofrece una experiencia de gala elevada con asientos mejorados más cerca del escenario.
Incluye:
• Opción de segunda y tercera fila premium a lo largo de las secciones laterales del salón de baile
• Cena de gala de tres platos
• Servicio de vino de cortesía
• Acceso total a todas las actuaciones y bailes sociales
Diseñado para los invitados que desean una experiencia de gala más inmersiva con asientos de primera categoría y servicio destacado.
Incluye:
• Asientos de sección lateral premium más cercanos al escenario y los artistas
• Cena elegante de tres platos
• Servicio de vino premium
• Acceso prioritario a ofertas selectas de gala
• La vista elevada de la orquesta, campeones y Espectáculo de Invitados Especiales
• Acceso completo a todas las actuaciones y bailes sociales
El nivel más alto de la noche, creado para los invitados que buscan una experiencia de gala exclusiva y lujosa.
Incluye:
• Asientos de primera fila con vista frontal más cercanos al escenario y los artistas
• Cena elegante de tres platos
• Servicio de vino premium
• Acceso prioritario a ofertas selectas de gala
• La vista más inmersiva de la orquesta, campeones y Espectáculo de Invitados Especiales
• Acceso completo a todas las actuaciones y bailes sociales
