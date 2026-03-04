Gala Anual de Restauración del Amor

Ven y pasa la noche con nosotros celebrando la maravilla y el amor que sucede con PDX Saints Love en el Este de Portland.





Esta gala es históricamente tan emocional y llena de amor e historias de humanidad y pertenencia mutua. Estamos deseando otro año celebrando con cada uno de ustedes y la forma en que juntos estamos impactando en el Este de Portland y más allá.