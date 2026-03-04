Pdx Saints Love

Organizado por

Pdx Saints Love

Acerca de este evento

Gala Anual de Restauración del Amor

618 SE Alder St

Portland, OR 97214, USA

Admisión General
Gratuito

Ven y pasa la noche con nosotros celebrando la maravilla y el amor que sucede con PDX Saints Love en el Este de Portland.


Esta gala es históricamente tan emocional y llena de amor e historias de humanidad y pertenencia mutua. Estamos deseando otro año celebrando con cada uno de ustedes y la forma en que juntos estamos impactando en el Este de Portland y más allá.

Añadir una donación para Pdx Saints Love

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!