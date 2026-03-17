Día Anual de Bienestar-2026

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El Facial Express de Lavish Me Spa es un tratamiento revitalizante de cuidado de la piel diseñado para refrescar y restaurar la piel en poco tiempo.
Este servicio incluye una limpieza profunda, exfoliación suave y una mascarilla personalizada adaptada a las necesidades de la piel, seguida de una hidratación ligera para realzar un brillo natural. Puede incluirse un masaje facial relajante para promover la relajación y la circulación.
La Inyección de B12 de Lavish Me Spa es un impulso rápido de bienestar diseñado para apoyar los niveles de energía, el metabolismo y la vitalidad general.
La vitamina B12 desempeña un papel esencial en mantener una función nerviosa saludable, la producción de glóbulos rojos y la claridad mental. Esta simple inyección se usa comúnmente para ayudar a reducir la fatiga y promover un aumento natural de la energía.
Administrado por un profesional capacitado, este servicio es rápido, efectivo y requiere un tiempo de inactividad mínimo, por lo que es una adición fácil a cualquier rutina de autocuidado.
El masaje de silla es un masaje corto y enfocado diseñado para aliviar la tensión en el cuello, hombros, espalda y brazos. Realizado en una cómoda posición sentada, este servicio utiliza una presión suave a moderada para dirigirse a áreas donde comúnmente se acumula estrés, ayudando a mejorar la circulación, reducir la tensión muscular y promover la relajación. Este tratamiento rápido pero efectivo brinda alivio inmediato y deja el cuerpo sintiéndose más ligero, tranquilo y renovado.
La Terapia de Hidratación IV de Lavish Me Spa es un tratamiento restaurador diseñado para reponer líquidos, administrar vitaminas esenciales y promover el bienestar general desde adentro. Administrado por profesionales capacitados, este servicio proporciona hidratación y nutrientes directamente en el torrente sanguíneo para una absorción más rápida, ayudando a mejorar los niveles de energía, apoyar la función inmunológica y mejorar la vitalidad general. Este tratamiento promueve una hidratación profunda, claridad mental y restauración general del cuerpo, dejando a los participantes sintiéndose refrescados, recargados y renovados.
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