Día Anual de Bienestar-2026

El Facial Express de Lavish Me Spa es un tratamiento revitalizante de cuidado de la piel diseñado para refrescar y restaurar la piel en poco tiempo.

Este servicio incluye una limpieza profunda, exfoliación suave y una mascarilla personalizada adaptada a las necesidades de la piel, seguida de una hidratación ligera para realzar un brillo natural. Puede incluirse un masaje facial relajante para promover la relajación y la circulación.