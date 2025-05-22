Banco de Subastas Silenciosas de la Oficina Contra la Trata de Personas

2 bolsas de alimento liofilizado para perros Sequoia sin cereales 2 bolsas de alimento para perros Sequoia liofilizado sin cereales equivalen a 4.5 kg una vez hidratado. FORTALECIMIENTO INMUNOLÓGICO: El alimento para perros Sequoia liofilizado sin cereales es nuestro alimento más nutritivo, elaborado con ingredientes integrales de la más alta calidad, preparado en pequeñas cantidades aquí mismo en Estados Unidos en una cocina de calidad humana. Y con el hongo Coriolus Versicolor, que refuerza el sistema inmunitario, y el polvo de asta rico en minerales, su mascota obtendrá un bienestar superior. Es una fantástica combinación de digestibilidad y palatabilidad, lo que lo convierte en la manera perfecta de incorporar la alimentación natural a la dieta de su mascota. Esta receta totalmente natural y sin cereales es ideal para mascotas con sensibilidades alimentarias o para quienes son quisquillosos con la comida. Puede usarlo como comida completa, complemento alimenticio o suplemento. ¡Ingredientes con un propósito! Cada ingrediente se selecciona con un beneficio específico en mente. Todos estos SUPERFOODS crean recetas llenas de beneficios para que tu perro pueda comer y gozar de una mejor salud. BENEFICIOS CLAVE: • Natural: Con vitaminas y minerales añadidos • Liofilizado: Ligero, compacto y de larga duración (Nuestra bolsa de 450 g rinde 2.25 kg de alimento fresco al añadir agua) • Mínimamente procesado: Conserva la estructura celular sin comprometer la salud • Ingredientes integrales: Sin subproductos • Fácil de preparar: Solo añade agua • Para todas las etapas de la vida: Para cachorros de todas las edades y tamaños • Orgánico: Sin soja, maíz, trigo y sin OGM • Hecho en EE. UU. INGREDIENTES: Pollo, patatas, lino, zanahorias, apio, manzanas, arándanos azules, arándanos rojos, ajo, suplemento de vitamina A, suplemento de vitamina D3, suplemento de vitamina E, suplemento de niacina, proteinato de hierro, carbonato de calcio, fósforo, proteinato de zinc, suplemento de riboflavina, mononitrato de tiamina, cloruro de potasio, proteinato de manganeso, proteinato de cobre, cloruro de magnesio, clorhidrato de piridoxina, vitamina B12 Suplemento Con 1500 mg de PSP/PSK de hongo Coriolus Versicolor por bolsa Con 1500 mg de minerales de polvo de asta por bolsa Más información: https://petstuffplus.petclub247.com/product_details.html?productcode=10082# Valor: $120 en alimento liofilizado para perros. Donado por: ForTheHealthOfOurPets.com Enviado por: Donante

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