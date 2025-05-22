Organizado por

Anti Trafficking Bureau, Inc.

Acerca de este evento

Ventas cerradas

Banco de Subastas Silenciosas de la Oficina Contra la Trata de Personas

Lugar de recogida

1735 W State of Franklin Rd, Johnson City, TN 37604, USA

iPhone 15 (solo funciona con el servicio Boost Mobile) NEGRO item
iPhone 15 (solo funciona con el servicio Boost Mobile) NEGRO item
iPhone 15 (solo funciona con el servicio Boost Mobile) NEGRO item
iPhone 15 (solo funciona con el servicio Boost Mobile) NEGRO
$200

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Especificaciones del Apple iPhone 15 Pantalla: Diseño de aluminio y vidrio resistente con infusión de color de 6.1 pulgadas¹ con frontal Ceramic Shield Cámara: Sistema avanzado de doble cámara: Principal de 48 MP | Ultra gran angular: Fotos de altísima resolución (24 MP y 48 MP). Retratos de última generación con control de enfoque y profundidad. Batería: Iones de litio recargable integrada | Tiempo de video de hasta 20 horas | Carga rápida. Memoria: 128 GB, 256 GB y 512 GB Procesador: Chip A16 Bionic con GPU de 5 núcleos. Conectividad: Compatible con 5G | Bluetooth®: 5.3 | Compatible con WiFi® | USB-C | Apple Pay® Sistema operativo iOS 17 Dimensiones 5.81" x 2.82" x 0.31" Peso 6.02 oz Otras características: Carga inalámbrica MagSafe de hasta 15 W Solo compatible con los servicios de Boost Mobile Más información: https://www.boostmobile.com/shop/iphone-15.html Precio de venta al público (según el sitio web de Boost) $629.99 Valor: $629.99 Donado por: My Wireless, LLC. 12355 Gratiot Ave Detroit, MI 48205-3921 (313) 527-2200 Envío: ATB
Karambit.com Fox 479 EVO Black G10 Karambit plegable - LAWKS item
Karambit.com Fox 479 EVO Black G10 Karambit plegable - LAWKS item
Karambit.com Fox 479 EVO Black G10 Karambit plegable - LAWKS item
Karambit.com Fox 479 EVO Black G10 Karambit plegable - LAWKS
$125

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El nuevo Fox 479 EVO Black G10 Folding Karambit es un diseño exclusivo creado por Karambit.com para ofrecer mayor seguridad con el sistema LAWKS y un potencial de personalización ilimitado gracias a sus mangos extraíbles que se pueden desenroscar e intercambiar por un nuevo juego de mangos en diversos diseños y materiales para crear una apariencia completamente nueva, ¡como una funda de teléfono! Manténgase al tanto de las nuevas opciones de mangos que ayudarán a que su Fox karambit EVOLUCIONE. Características: • Sistema de seguridad manual LAWKS linerlock • Mangos extraíbles (compatible solo con juegos de mangos Fox EVO 479) • Pivote oculto • Hoja con escritura mínima y apariencia discreta • Emerson Wave patentado • Filo afilado y duradero desde el primer momento • Fácil de afilar • Mantiene el filo bien • Resistente a la corrosión • Fácil de ocultar y transportar • Ennegrecido para uso táctico y despliegue • Apto para militares, policías, seguridad, civiles, personal de primera respuesta y trabajadores de servicios públicos • Anillo de seguridad para una mejor retención del arma • Agarre seguro en entornos extremos • Cuchillo de entrenamiento Fox 479 a juego para una práctica segura • Para manos con una distancia de nudillos de 8,9 cm o menos. Para tamaños más pequeños, consulte Fox 599 EVO. ¿QUÉ INCLUYE? • 1 Karambit plegable Fox 479 EVO • 1 Juego de mangos Fox 479 EVO de G10 negro con textura fina (incluidos) • 1 Clip de bolsillo (adjunto) • 1 destornillador Torx (Torx 6 y Torx 8) https://karambit.com/products/karambit-com-fox-479-evo-black-g10-folding-karambit-lawks ¿QUÉ ES LAWKS? El sistema de seguridad para cuchillos Lake and Walker (LAWKS) es una característica de seguridad adicional patentada para cuchillos plegables, diseñada por Ron Lake y Michael Walker, miembros del Gremio de Fabricantes de Cuchillos. Esta característica permite al usuario accionar manualmente una palanca que mueve una placa metálica sólida entre el seguro del revestimiento y el mango después de abrir el cuchillo. Esto evita que el seguro se desactive, convirtiendo el cuchillo en una hoja fija. Para desactivar el LAWKS, simplemente empuje la palanca en la dirección opuesta y el seguro del revestimiento se cerrará con normalidad. Valor: $249 Donado por: https://karambit.com/ Enviado por: Donante
Juego de cuencos de madera item
Juego de cuencos de madera item
Juego de cuencos de madera item
Juego de cuencos de madera
$90

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Este es un juego de 3 cuencos de madera. El primero (similar a un plato) está hecho de madera de koa y una hermosa resina epoxi azul. Las dimensiones son: 4 cm de alto y 26 cm de diámetro superior. El diámetro inferior es de 24 cm. El segundo cuenco está hecho de arce y nogal. Las dimensiones son: 10 cm de alto y 31 cm de diámetro superior. El diámetro inferior es de 19 cm. El tercer cuenco es una combinación de cerezo y roble. Las dimensiones son: 9 cm de alto y 21 cm de diámetro superior. Valorado en: $190 Donado por: Brad y Kathy Hudec Enviado por: ATB
Libertad forjada - Levántate y restaura: Paquete item
Libertad forjada - Levántate y restaura: Paquete item
Libertad forjada - Levántate y restaura: Paquete item
Libertad forjada - Levántate y restaura: Paquete
$90

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🧡 Rise and Restore: Paquete Libertad para Todos Un paquete potente para nutrir el cuerpo, la mente y la misión. ☕ Muestra de Café – Freedom Forged Coffee Company First Watch (Tueste Ligero Colombiano) – 355 ml Resolve (Tueste Medio-Ligero Etíope) – 355 ml Valor (Tueste Oscuro Sumatra) – 355 ml Special Reserve: Black Honey (Tueste Medio El Salvador) – 355 ml 🌎 Todos tostados artesanalmente en lotes pequeños con un propósito. 🍄 Trío de Tinturas de Hongos – Freedom Enhancers: Serie Myco Momentum (Melena de León + Cordyceps) – Energía y concentración diarias Balance (Melena de León + Reishi + Chaga) – Claridad, calma y refuerzo inmunitario Fortify (Supermezcla de 7 Hongos) – Bienestar de espectro completo 🌿 A base de alcohol, doble extracción, suministro para 30 días por tintura. Azul de metileno Mr. Heals (Solución USP al 1%) Azul de metileno USP (1%) Agua purificada al 99% Frasco gotero de vidrio blanco esmerilado (60 ml) Envase protector de la luz para mantener la pureza Fórmula de lotes pequeños para una calidad consistente 🎁 Precio total de venta: $247.95 Más información: https://freedomforged.coffee/ https://mrheals.com/ Valor: $247.95 Donado por: Freedom Forged Coffee y Mr Heals Enviado por: Donante
Conjunto de relojes de lujo GUESS para él y para ella item
Conjunto de relojes de lujo GUESS para él y para ella item
Conjunto de relojes de lujo GUESS para él y para ella item
Conjunto de relojes de lujo GUESS para él y para ella
$125

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Conjunto de relojes de lujo GUESS para él y para ella 👔 Reloj para él – GUESS “King” (GW0497G2): Caja de acero inoxidable en tono dorado (48 mm), movimiento analógico de cuarzo para mayor precisión, bisel con cristales incrustados y esfera color champán, brazalete dorado pulido con hebilla de piloto, resistente al agua hasta 50 m. Precio de venta: $250. 💎 Reloj para ella – GUESS “Queen” (GW0464L2): Caja de acero inoxidable en tono dorado (40 mm), lente de cristal mineral con esfera dorada a juego, movimiento de cuarzo con cierre desplegable, resistente al agua hasta 30 m. Precio de venta: $205. Una expresión atemporal de unidad y propósito. ✨ Este dúo de relojes de lujo GUESS para él y para ella, donado por Freedom Forged Coffee Company, representa la fuerza, la elegancia y la lucha constante por la libertad. Todos los ingresos de esta subasta se destinarán directamente a la misión de la Oficina contra la Trata de Personas de restaurar vidas y empoderar a las sobrevivientes. Más información: https://guesswatches.com/products/guess-mens-gold-tone-multi-function-watch-gw0497g2 https://www.watchesonline.com/guess-queen-gw0464l2 Valor total: $455 Donado por: Freedom Forged Coffee Company https://freedomforged.coffee/ Envío por: Donante - Incluye envío dentro de EE. UU. continental
2 bolsas de alimento liofilizado para perros Sequoia item
2 bolsas de alimento liofilizado para perros Sequoia item
2 bolsas de alimento liofilizado para perros Sequoia item
2 bolsas de alimento liofilizado para perros Sequoia
$50

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2 bolsas de alimento liofilizado para perros Sequoia sin cereales 2 bolsas de alimento para perros Sequoia liofilizado sin cereales equivalen a 4.5 kg una vez hidratado. FORTALECIMIENTO INMUNOLÓGICO: El alimento para perros Sequoia liofilizado sin cereales es nuestro alimento más nutritivo, elaborado con ingredientes integrales de la más alta calidad, preparado en pequeñas cantidades aquí mismo en Estados Unidos en una cocina de calidad humana. Y con el hongo Coriolus Versicolor, que refuerza el sistema inmunitario, y el polvo de asta rico en minerales, su mascota obtendrá un bienestar superior. Es una fantástica combinación de digestibilidad y palatabilidad, lo que lo convierte en la manera perfecta de incorporar la alimentación natural a la dieta de su mascota. Esta receta totalmente natural y sin cereales es ideal para mascotas con sensibilidades alimentarias o para quienes son quisquillosos con la comida. Puede usarlo como comida completa, complemento alimenticio o suplemento. ¡Ingredientes con un propósito! Cada ingrediente se selecciona con un beneficio específico en mente. Todos estos SUPERFOODS crean recetas llenas de beneficios para que tu perro pueda comer y gozar de una mejor salud. BENEFICIOS CLAVE: • Natural: Con vitaminas y minerales añadidos • Liofilizado: Ligero, compacto y de larga duración (Nuestra bolsa de 450 g rinde 2.25 kg de alimento fresco al añadir agua) • Mínimamente procesado: Conserva la estructura celular sin comprometer la salud • Ingredientes integrales: Sin subproductos • Fácil de preparar: Solo añade agua • Para todas las etapas de la vida: Para cachorros de todas las edades y tamaños • Orgánico: Sin soja, maíz, trigo y sin OGM • Hecho en EE. UU. INGREDIENTES: Pollo, patatas, lino, zanahorias, apio, manzanas, arándanos azules, arándanos rojos, ajo, suplemento de vitamina A, suplemento de vitamina D3, suplemento de vitamina E, suplemento de niacina, proteinato de hierro, carbonato de calcio, fósforo, proteinato de zinc, suplemento de riboflavina, mononitrato de tiamina, cloruro de potasio, proteinato de manganeso, proteinato de cobre, cloruro de magnesio, clorhidrato de piridoxina, vitamina B12 Suplemento Con 1500 mg de PSP/PSK de hongo Coriolus Versicolor por bolsa Con 1500 mg de minerales de polvo de asta por bolsa Más información: https://petstuffplus.petclub247.com/product_details.html?productcode=10082# Valor: $120 en alimento liofilizado para perros. Donado por: ForTheHealthOfOurPets.com Enviado por: Donante
Paquete de camisetas Whiskey & Wisdom y The Original Mark Z item
Paquete de camisetas Whiskey & Wisdom y The Original Mark Z item
Paquete de camisetas Whiskey & Wisdom y The Original Mark Z item
Paquete de camisetas Whiskey & Wisdom y The Original Mark Z
$45

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🔥 ¡Consigue este exclusivo pack de camisetas con 2 camisetas originales de Mark Z, perfecto para fans y coleccionistas! 🔥 1️⃣ Primero, elige tu talla (Grande o 2XL) para esta elegante camiseta negra con el atrevido mensaje: "Whisky y Sabiduría. Manteniéndolo Interesante con theOriginalMarkZ los Jueves por la Noche a las 8:00 p. m. EST" ✨ ¡Es una forma elegante de mostrar tu pasión por esas inolvidables transmisiones de los jueves por la noche! 2️⃣ La segunda camiseta es un vibrante y colorido tie-dye (talla XL), que luce con orgullo: "Solo Charlando. Café con MarkZ. theoriginalmarkz. Mañanas a las 10 a. m. EST de lunes a viernes. En vivo en Twitch y YouTube" ☕ ¡Lleva tu pasión por las charlas matutinas y las transmisiones en vivo de MarkZ dondequiera que vayas! Ambas camisetas están hechas 100 % de algodón y diseñadas para brindar comodidad y estilo, lo que las hace ideales para el día a día o como piezas destacadas de colección. ¡No te las pierdas! ¡Renueva tu armario y apoya al original con este paquete único! 🚀 ¿Lista para lucir estas camisetas exclusivas? ¡Añádelas para realzar tu estilo ahora! 🛒✨ Valorado en: $100 Donado por: Koukla Envío por: ATB
Maquillaje Thrive Causemetic item
Maquillaje Thrive Causemetic item
Maquillaje Thrive Causemetic item
Maquillaje Thrive Causemetic
$60

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Paquete de maquillaje que contiene: *Sombras de ojos Warm Neutrals™ 7 Super Pigment™ - Madeline, Winnie, Bethany, Frida, Helen, Roseann, Marlee (sin enlace) *Barra de color Triple Threat™ - Kaisa (Rosa empolvado mate) https://thrivecausemetics.com/products/triple-threat-color-stick *Labial de precisión EmpowerMatte™ - Patty (Rosa frío) https://thrivecausemetics.com/products/empowermatte-precision-lipstick-crayon *Tinto labial hidratante Sheer Strength® - Myong (Brillo transparente) https://thrivecausemetics.com/products/sheer-strength-hydrating-lip-tint *2 máscaras de pestañas Liquid Lash™ para extensiones - Brynn (Intenso) Negro) https://thrivecausemetics.com/products/liquid-lash-extensions-mascara *Gorra de béisbol Thrive Causemetics UPF 50+ https://thrivecausemetics.com/products/thrive-causemetics-ball-cap *Bolsa de maquillaje (sin enlace) Valor: $210 Donado por: Whitney Buell Envío: ATB
Cuidado de la piel Thrive Causemetics item
Cuidado de la piel Thrive Causemetics item
Cuidado de la piel Thrive Causemetics item
Cuidado de la piel Thrive Causemetics
$60

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Paquete de cuidado de la piel que contiene: *Bruma tónica acondicionadora Moisture Flash™ https://thrivecausemetics.com/products/moisture-flash-conditioning-toner-mist *Solución retexturizante suave Overnight Sensation™ https://thrivecausemetics.com/products/overnight-sensation-gentle-retexturizing-solution *Hidratante ligera Defying Gravity™ https://thrivecausemetics.com/products/defying-gravity-lightweight-moisturizer *Gel limpiador hidratante Bright Balance™ https://thrivecausemetics.com/products/bright-balance-hydrating-gel-cleanser *Bolsa de maquillaje (sin enlace) Valor: $165 Donado por: Whitney Buell Envío: ATB
Bolsa de regalo Y'Darb Naturals item
Bolsa de regalo Y'Darb Naturals item
Bolsa de regalo Y'Darb Naturals item
Bolsa de regalo Y'Darb Naturals
$60

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Esta bolsa de regalo incluye ingredientes totalmente naturales y saludables. ¿Por qué Y'Darb? Hemos desarrollado una línea de "Productos Naturales" para mejorar tu vida y proteger tu cuerpo de los químicos dañinos que se usan en muchos productos hoy en día. Nuestros productos incluyen jabones artesanales, desodorantes naturales, exfoliantes corporales y mucho más. Todos nuestros productos están elaborados con ingredientes de la tierra en la que vivimos. Al usar solo ingredientes de la tierra, te brindarán una sensación de bienestar y seguridad, sabiendo que tu familia usa productos seguros para el medio ambiente y la salud. Los químicos, aditivos, etc., envenenan el cuerpo. Tu piel es considerada el órgano más grande del cuerpo; no solo absorbe, sino que también excreta. Al hacerlo, los químicos tóxicos son perjudiciales para el bienestar de tu cuerpo. ¡Por eso creamos Y'Darb para ti! *Ungüento Dandee Viola https://naturalhealthcareservices.com/product/dandee-viola-salve/ *Picazón EEZ x 2 https://naturalhealthcareservices.com/product/itch-eez/ *Brillo de labios Rose-EE Po-SE x 2 https://naturalhealthcareservices.com/product/rose-ee-po-se-lip-gloss/ * Ungüento Got-Ya Drawing (sin enlace) https://naturalhealthcareservices.com/shop/ https://www.facebook.com/YDarbNaturals https://www.etsy.com/shop/YDarbNaturals Valorado en: $150 Donado por: Anónimo Enviado por: ATB
Obra de arte en acero 1 item
Obra de arte en acero 1 item
Obra de arte en acero 1
$50

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Una pieza única de arte para jardín/patio. Esta pieza de metal para jardín es una original mezcla de arte industrial y abstracto. La parte principal de la escultura está hecha de metal marrón rojizo, de color terracota oxidado. En la parte superior, tiene un gran tubo curvo abierto por ambos extremos, que reposa sobre un soporte metálico algo inestable. Debajo, hay otra sección de tubo horizontal con una abertura en el lado derecho. En la parte inferior, hay un contenedor o soporte metálico con varillas largas y delgadas que sobresalen en ángulo. Y en la parte inferior derecha, hay un pequeño estante o compartimento con dos bolas redondas de metal. La construcción de metal marrón rojizo con estos elementos cilíndricos le da un aire industrial bastante interesante. Las dimensiones de la escultura son aproximadamente 45 cm de alto × 30 cm de ancho × 18 cm de grosor. *** Este artículo solo está disponible para RECOGER. Consulte la información de la subasta arriba para obtener la dirección de recogida. *** Valorado en: $500 Donado por: Patrick Toupe Solo recogida local
Obra de arte en acero 2 item
Obra de arte en acero 2 item
Obra de arte en acero 2
$50

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Una pieza de arte única para jardín/patio. Esta obra de arte metálica para patio exterior es una escultura original y abstracta hecha de metal oxidado. Presenta una composición bastante singular con varios elementos metálicos soldados entre sí. En la parte superior, hay un gran tubo curvo abierto por ambos extremos, que reposa de forma irregular sobre un soporte metálico hecho de piezas metálicas dobladas y soldadas. Debajo de ese tubo curvo, hay otra pieza metálica que funciona como un recipiente o soporte con varias varillas metálicas finas que sobresalen en diferentes ángulos. Algunas de estas varillas sobresalen hacia arriba, mientras que otras sobresalen hacia los lados. En la parte inferior de la escultura, hay más piezas metálicas soldadas entre sí de forma geométrica. El conjunto tiene un aspecto oxidado y desgastado, con matices de metal marrón rojizo visibles. La combinación de tubos, varillas y piezas metálicas planas le da un aire caótico pero intrigante. Esta escultura de metal oxidado mide 38 cm de alto x 25 cm de ancho x 23 cm de grosor. *** Este artículo solo se puede recoger. Consulte la información de la subasta arriba para obtener la dirección de recogida. *** Valorado en: $500 Donado por: Patrick Toupe Solo recogida local
Donar PARA USO POR ATB - Concentrador de Intérprete de IA Timekettle X1 item
Donar PARA USO POR ATB - Concentrador de Intérprete de IA Timekettle X1 item
Donar PARA USO POR ATB - Concentrador de Intérprete de IA Timekettle X1 item
Donar PARA USO POR ATB - Concentrador de Intérprete de IA Timekettle X1
$150

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¡Apoya la Causa – Duplica el Impacto!
Este artículo de subasta es un poco diferente: cuando haces una oferta, no estás pujando por ti mismo, sino por una buena causa. El artículo será utilizado por ATB, no por el postor ganador.


Incluso si no necesitas nada personalmente, esta es una manera poderosa de devolver. Tu oferta ganadora ayuda a salvar vidas, y el artículo en sí beneficia el trabajo de ATB. Es una doble victoria: haces una generosa contribución, y el dispositivo sigue haciendo aún más bien. ¡Cada oferta hace la diferencia - únete a nosotros en la creación de impacto!


* Concentrador de Intérprete de IA Timekettle X1 - Dispositivo de Traducción Bidireccional de 40 Idiomas para hasta 50 Usuarios.


Enlace de Amazon para obtener más información: https://www.amazon.com/dp/B0F37TS16V


Valorado en: $649.

Donado por: Lynne & Liz

Donar PARA USO POR ATB - Auriculares Intérpretes de IA Timekettle W4 Pro item
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Donar PARA USO POR ATB - Auriculares Intérpretes de IA Timekettle W4 Pro
$105

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¡Apoya la Causa – Duplica el Impacto!
Este artículo de subasta es un poco diferente: cuando haces una oferta, no estás pujando por ti mismo, sino por una buena causa. El artículo será utilizado por ATB, no por el postor ganador.


Incluso si no necesitas nada personalmente, esta es una manera poderosa de devolver. Tu oferta ganadora ayuda a salvar vidas, y el artículo en sí beneficia el trabajo de ATB. Es una doble victoria: haces una generosa contribución, y el dispositivo sigue haciendo aún más bien. ¡Cada oferta hace la diferencia - únete a nosotros en la creación de impacto!


* Auriculares Intérpretes de IA Timekettle W4 Pro, Traducción Bidireccional Simultánea, Dispositivo Traductor que Soporta 40 Idiomas, Auriculares Traductores para Llamadas y Video Traducción, Aplicación Compatible con iOS y Android.


Enlace de Amazon para obtener más información: https://www.amazon.com/dp/B0DKJBQD8C


Valorado en: $434

Donado por: Lynne & Liz

Donar PARA USO POR ATB - Cámara Corporal de Grabación de Audio y Video item
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Donar PARA USO POR ATB - Cámara Corporal de Grabación de Audio y Video
$20

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¡Apoya la Causa – Duplica el Impacto!
Este artículo de subasta es un poco diferente: cuando haces una oferta, no estás pujando por ti mismo, sino por una buena causa. El artículo será utilizado por ATB, no por el postor ganador.


Incluso si no necesitas nada personalmente, esta es una manera poderosa de devolver. Tu oferta ganadora ayuda a salvar vidas y el artículo en sí beneficia el trabajo de ATB. Es una doble victoria: haces una generosa contribución, y el dispositivo sigue haciendo aún más bien. ¡Cada oferta hace la diferencia - únete a nosotros en la creación de impacto!


* Cámara Corporal con Grabación de Audio y Video, Cámara de Cuerpo FHD 1080P con Grabación de 10 Horas y Fotos de 50MP, Visión Nocturna IR Cut, Cámara de Video Usable para Civiles Personales, Policía, Seguridad


Enlace de Amazon para obtener más información:

https://www.amazon.com/dp/B0D8P78X59/


Valorado en: $60

Donado por: Anónimo

Obra de Arte de IA de ATB por Fernando Figueroa item
Obra de Arte de IA de ATB por Fernando Figueroa item
Obra de Arte de IA de ATB por Fernando Figueroa item
Obra de Arte de IA de ATB por Fernando Figueroa
$25

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Diseñada por el fundador de ATB Fernando Figueroa, esta emotiva obra de arte generada por IA muestra a un hombre con un sombrero y una camiseta de ATB, abrazando a una niña recién rescatada de la trata de personas. Sus expresiones reflejan fuerza, esperanza y el comienzo de una nueva vida.


Detalles:

  • Dimensiones: 11X14
  • Enmarcado: No
  • Artista: Fernando Figueroa
  • Incluye versión digital e impresa

*Las marcas de agua se eliminarán.


Tu oferta ayuda a brindar apoyo crítico a sobrevivientes de la trata, ofreciéndoles la oportunidad de sanar y un futuro más brillante. Gracias por apoyar nuestra misión.


Valorado en: $75

Donado por: Fernando Figueroa y el equipo de ATB

Enviado por: ATB

Parches Alavida de LifeWave item
Parches Alavida de LifeWave item
Parches Alavida de LifeWave item
Parches Alavida de LifeWave
$35

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Parches Alavida® de LifeWave


Alavida aprovecha y equilibra la energía restauradora natural de tu cuerpo para mejorar la apariencia saludable y radiante de tu piel.


BENEFICIOS:

Promueve el flujo de energía en el cuerpo

Sin drogas ni estimulantes

Forma patentada de fototerapia


https://lifewave.com/lifewaveinc/store/product/ALV-PATCH-USA


Valorado en: $80

Donado por: Trina Welch

https://trinawelch.lifevantage.com/

Enviado por: Donante

Tarjeta de regalo y camiseta de $100 de Nutrition Elements item
Tarjeta de regalo y camiseta de $100 de Nutrition Elements item
Tarjeta de regalo y camiseta de $100 de Nutrition Elements item
Tarjeta de regalo y camiseta de $100 de Nutrition Elements
$50

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MEJORA TU EXPERIENCIA – PRODUCTOS DE CÁÑAMO PREMIUM PARA CADA ESTADO DE ÁNIMO Relájate. Revitalízate. Disfruta. Tu destino ideal para aliviar el dolor y el bienestar, con el poder de la naturaleza. 🌱 Alimenta tu cuerpo, eleva tu vida.🔥 https://nutritionelements.com/ Debes ser mayor de 18 años para comprar. Se requiere verificación antes del envío. Valor: $130 Donado por: Nutrition Elements Enviado por: Donante
Collar de corazón de larimar elaborado por sobrevivientes item
Collar de corazón de larimar elaborado por sobrevivientes item
Collar de corazón de larimar elaborado por sobrevivientes item
Collar de corazón de larimar elaborado por sobrevivientes
$25

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Collar de Corazón de Larimar hecho por Sobrevivientes Este increíble collar fue hecho por sobrevivientes. Fue donado con la esperanza de recaudar fondos muy necesarios para el futuro rescate de otras personas en situaciones similares. Este collar es un poderoso recordatorio de su contribución a la causa y de la fuerza y ​​determinación de las sobrevivientes para mejorar continuamente sus vidas. Gracias. -- Vida Plena se encuentra en el corazón del barrio de Bávaro, en Punta Cana, República Dominicana. Somos un estudio de producción y artesanía que colabora con marcas que celebran la belleza de los productos artesanales. Nuestra misión va más allá de la artesanía: brindamos capacitación artesanal para empoderar a las mujeres, ayudándolas a romper los ciclos de pobreza en sus comunidades. Vida Plena significa "VIDA PLENA" y describe a la perfección la visión que tenemos para las mujeres a las que ayudamos. Vida Plena existe para ayudar a las mujeres a prosperar económica, emocional, física y espiritualmente. Logramos esto ofreciendo capacitación en oficios artesanales, programas de microfinanzas, clases de alfabetización para adultos, consejería, capacitación en idiomas y empleo digno en un entorno seguro y centrado en Cristo. Más información: https://www.vidaplena.love/ Valor: $55 Donación: Tammy Harris Envío: ATB
Amor - Fe - Gracias a Dios - 6 x Decoraciones de pared hecha item
Amor - Fe - Gracias a Dios - 6 x Decoraciones de pared hecha item
Amor - Fe - Gracias a Dios - 6 x Decoraciones de pared hecha item
Amor - Fe - Gracias a Dios - 6 x Decoraciones de pared hecha
$40

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Estas 6 placas de madera para pared están hechas a mano con mucho amor ❤. La primera placa es negra con la palabra "Amor" escrita en cursiva blanca. Mide 10 x 20 cm y tiene una tira de cuentas blancas y negras en la parte superior para colgarla. La segunda placa es blanca con un mensaje en texto negro que dice: "MIRA HACIA ATRÁS Y AGRADECE A DIOS, MIRA HACIA ADELANTE Y CONFÍA EN DIOS". Esta placa mide 20 x 20 cm y tiene una tira de cuentas blancas y negras en la parte superior para colgarla, atada con un lazo de rayas blancas y negras. La tercera placa dice "El Amor Nunca Falla" en cursiva dorada 💫 sobre fondo negro. Esta placa rectangular de madera mide 18 x 13 cm. La cuarta placa es un letrero redondo de madera de 25 x 25 cm que dice "Hola" en cursiva negra. Está adornada con un lazo decorativo de cinta a cuadros gris y blanca, y adornada con flores moradas y follaje verde 🌿 en la parte superior. 🌟 Las dos últimas placas forman parte de una pieza decorativa colgante, cada una de 13 x 15 cm. Están diseñadas para asemejarse a letreros rústicos con una paleta de colores tostados y beige. La placa superior tiene la palabra "LOVE" en letras blancas, y la inferior tiene la palabra "FAITH" 🙏 en letras blancas. Las placas están unidas por una tira de cuentas blancas. Ambas placas tienen un aspecto pintado a mano o envejecido. Valor: $100 Donado por los Dres. Cindy y Paul Johnson Envío: ATB
Chal de cachemira hecho en Jerusalén item
Chal de cachemira hecho en Jerusalén item
Chal de cachemira hecho en Jerusalén item
Chal de cachemira hecho en Jerusalén
$10

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Este lujoso chal/bufanda de oración 100 % cachemira presenta una paleta de colores melocotón, rosa, marfil, azul y lavanda. Tiene flecos y un estilo vintage. Mide 183 cm de largo y 71 cm de ancho. Esta versátil prenda puede usarse como chal, chal o tocado. Valor: $20 Donado por: The Edge Church https://theedgechurchga.org/ 7880 Schomburg Road Columbus, Georgia Enviado por: Donante
Fotografía conmemorativa de mascota item
Fotografía conmemorativa de mascota item
Fotografía conmemorativa de mascota item
Fotografía conmemorativa de mascota
$85

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¡Este artículo de subasta es un certificado personalizado para el retrato conmemorativo de tu mascota! 🐾🎨 Es un regalo único para cualquier amante de las mascotas. Esto es lo que obtienes: - Un retrato de mascota en una sola pose de 28 x 35 cm ¡Perfecto para capturar la personalidad de tu peludo amigo en una hermosa obra de arte! 🐶 Detalles: Dimensiones: 28 x 35 cm Enmarcado: Con paspartú Artista: Phyllis Adams Ten en cuenta que las obras de arte personalizadas requieren un mayor tiempo de envío. Valorado en: $250 Donado por: Phyllis Adams Enviado por: Donante
Retrato de mascota item
Retrato de mascota item
Retrato de mascota item
Retrato de mascota
$60

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¡Este artículo de subasta es un certificado personalizado para el retrato de tu mascota! 🐾🎨 Es un regalo único para cualquier amante de las mascotas. Esto es lo que obtienes: - Un retrato de mascota en una sola pose de 28 x 35 cm ¡Perfecto para capturar la personalidad de tu peludo amigo en una hermosa obra de arte! 🐶 Detalles: Dimensiones: 28 x 35 cm Enmarcado: Sí Artista: CJ Conner Ten en cuenta que las obras de arte personalizadas requieren un mayor tiempo de envío. Valorado en: $175 Donado por: CJ Conner Enviado por: Donante
Imagen de acuarela de limas item
Imagen de acuarela de limas item
Imagen de acuarela de limas
$30

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Esta imagen es una acuarela enmarcada de dos limas. La pintura se presenta sobre un fondo crema y presenta una lima entera detrás de otra cortada por la mitad. La lima cortada se coloca en primer plano, mostrando su vibrante interior verde con gajos visibles y una pequeña semilla en el centro. La lima entera detrás es de un verde apagado. Ambas limas se asientan sobre una sutil sombra marrón sobre el fondo crema. La pintura está firmada por la artista en la esquina inferior derecha. La obra tiene un borde blanco y está enmarcada en un elegante marco negro. Detalles: Dimensiones: 11 x 14 Enmarcado: Sí Artista: Anita Teter Tenga en cuenta que las obras de arte personalizadas requieren un mayor tiempo de envío. Valor: $135 Donación: Anita Teter Envío: ATB
Sombrero borrador y póster de Batman, objetos coleccionables de películas antiguas item
Sombrero borrador y póster de Batman, objetos coleccionables de películas antiguas item
Sombrero borrador y póster de Batman, objetos coleccionables de películas antiguas item
Sombrero borrador y póster de Batman, objetos coleccionables de películas antiguas
$35

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🎥 ¡Descubre tesoros coleccionables vintage excepcionales para verdaderos fans de Arnold Schwarzenegger y coleccionistas de recuerdos de películas! 🌟 Escucha a David Watkinson explicar estos artículos y cómo los adquirió: https://www.facebook.com/share/v/1BdfnDpZNA/ Gorra vintage coleccionable de la película Eraser Esta auténtica gorra ERASER es una pieza vintage de colección, obsequiada a David Watkinson durante el rodaje de la icónica película de Schwarzenegger, ERASER, de 1996. Con el legendario lema de Schwarzenegger, "You're Luggage" bordado en la espalda, esta gorra está en buen estado y es imprescindible para coleccionistas apasionados que valoran la historia única de Hollywood. 🎬🧢 Póster vintage coleccionable de la película Batman y Robin (1997) Adquiere una pieza de nostalgia cinematográfica con este póster vintage coleccionable de la película Batman y Robin de 1997. El póster mide aproximadamente 68 x 101 cm. Este póster, ligeramente usado y sin marco, presenta solo sutiles y leves signos de desgaste que le aportan carácter sin restarle atractivo. Cualquier pequeña imperfección se soluciona fácilmente con un marco de calidad, lo que permite que esta pieza de colección vintage brille con luz propia y se convierta en una pieza central de su colección. ¡Aproveche ahora para realzar su exposición con esta encantadora pieza de la historia del cine! https://www.imdb.com/title/tt0118688 Libro autografiado: MI VIDA PARANORMAL NORMAL Recién publicada, esta nueva autobiografía autografiada de David Watkinson, MI VIDA PARANORMAL NORMAL: Ángeles, extraterrestres y Hollywood de Radical, es una lectura cautivadora llena de historias increíbles y perspectivas de Hollywood. Los ejemplares autografiados son piezas de colección muy preciadas para los amantes de lo paranormal y la cultura pop. 📚✨ Autobiografía de David: MI VIDA PARANORMAL NORMAL: Ángeles, extraterrestres y Hollywood de Radical https://www.amazon.com/MY-NORMAL-PARANORMAL-LIFE-Hollywood/dp/B0FF56L7PB https://www.youtube.com/watch?v=MFX0oJlkH0o ¡No te pierdas esta oportunidad exclusiva de adquirir estos excepcionales artículos de colección vintage y un libro firmado que cuenta su historia! ¿Listo para añadir estos tesoros únicos a tu colección? ¡Date prisa, artículos de colección como estos no se ven a menudo! Valorado en: $100 Donado por: David Watkinson Envío por: ATB
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Donar PARA USO ATB - Escáner de lápiz traductor para más de 134 idiomas Apoya la causa: ¡Duplica el impacto! Este artículo subastado es un poco diferente: al pujar, no pujas por ti mismo, sino por una buena causa. El artículo será utilizado por ATB, no por el ganador. Incluso si no necesitas nada personalmente, esta es una forma poderosa de contribuir. Tu puja ganadora ayuda a salvar vidas, y el artículo en sí mismo beneficia la labor de ATB. Es una doble ganancia: haces una generosa contribución y el dispositivo contribuye a aún más. Cada puja marca la diferencia: ¡únete a nosotros para generar impacto! *Lápiz traductor, lápiz de lectura para estudiantes y adultos, herramienta de asistencia para dislexia y lector digital Scan Reader con OCR, apoyo a la lectura y estudiantes de idiomas, lápiz traductor para más de 134 idiomas Enlace de Amazon para más información: https://www.amazon.com/dp/B0F3CTH184 Valorado en: $80 Donado por: Lynne y Liz
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$20

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Apoya la causa: ¡Duplica el impacto! Este artículo subastado es un poco diferente: al pujar, no pujas por ti mismo, sino por una buena causa. El artículo será utilizado por ATB, no por el ganador. Incluso si no necesitas nada personalmente, esta es una forma poderosa de contribuir. Tu puja ganadora ayuda a salvar vidas, y el artículo en sí mismo beneficia la labor de ATB. Es una doble ganancia: haces una generosa contribución y el dispositivo contribuye a una mayor causa. Cada puja marca la diferencia: ¡únete a nosotros para generar impacto! *Lápiz traductor, bolígrafo traductor de 9,4 cm con lector de 142 idiomas, traducción sin conexión, traducción de voz, dispositivo de traducción portátil para estudiantes, Globetrotter. Enlace de Amazon para más información: https://www.amazon.com/dp/B0DR7R3PLS Valorado en: 60 $ Donado por: Lynne y Liz
2 x Pulseras de Larimar y Perla item
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2 x Pulseras de Larimar y Perla item
2 x Pulseras de Larimar y Perla
$60

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Elaboradas por sobrevivientes de la trata de personas de Lily House en República Dominicana, estas pulseras fueron confeccionadas especialmente para la subasta silenciosa en línea de ATB. Estas dos pulseras de larimar y perla fueron hechas a mano por mujeres en riesgo y sobrevivientes de la trata. Han sido donadas con la esperanza de recaudar fondos muy necesarios para el futuro rescate de otras personas en situaciones similares. Estas pulseras son un poderoso recordatorio de su contribución a la causa y de la fuerza y ​​determinación de las sobrevivientes para mejorar continuamente sus vidas. Gracias. Más información: https://www.lilyhousemissions.org/ Valorado en: $150 Donado por: Lily House República Dominicana Envío por: ATB
Bola de plata, rayo y collar de cristal item
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Bola de plata, rayo y collar de cristal
$50

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Este collar de plata hecho a medida es una joya impresionante que presenta una cadena con eslabones y dijes únicos. La cadena combina estilos de eslabones, incluyendo eslabones rectangulares y redondos, lo que le da un aspecto elegante y moderno. De la cadena cuelgan tres dijes: un dije grande de bola, uno más pequeño con espirales azules y blancos, y uno con forma de rayo. Estos dijes le dan un toque divertido y a la vez vanguardista al collar. https://www.touchstonejewelry.com/ Valorado en: $129 Donado por: Lynne Mona Envío: ATB
Collar de plata item
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Collar de plata
$40

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Este collar de plata está hecho a medida. Es una joya elegante y con estilo, con una cadena de plata de eslabones de la que cuelga un pequeño dije cúbico. El dije tiene una superficie texturizada y se une a la cadena mediante una presilla. Una característica destacada es el pequeño dije cúbico que cuelga de uno de los eslabones cerca del centro. El dije está cubierto de pequeños detalles que le dan un aspecto texturizado y tejido. https://www.touchstonejewelry.com/ Valor: $119 Donación: Lynne Mona Envío: ATB
Collar de flores bañado en oro item
Collar de flores bañado en oro item
Collar de flores bañado en oro item
Collar de flores bañado en oro
$35

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Este collar chapado en oro, hecho a medida, tiene un precioso colgante de flor. La flor está cubierta de pequeñas piedras brillantes que le dan un toque delicado y elegante. Las piedras reflejan la luz como pequeños arcoíris, añadiendo un toque de brillo extra. La cadena es fina y chapada en oro, lo que le da un toque delicado al cuello. https://www.touchstonejewelry.com/ Valor: $99 Donación: Lynne Mona Envío: ATB
Bolso hecho a mano item
Bolso hecho a mano item
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Bolso hecho a mano
$20

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¡Este bolso es un bolso hecho a mano precioso y muy chulo! Está hecho de algodón y mide: 33 cm de alto x 18 cm de ancho x 45 cm de diámetro en la parte superior cuando está ajustado. Valorado en: $50 Donado por: Cindy Scott Envío por: ATB
Telescopio catalejo de cuero item
Telescopio catalejo de cuero item
Telescopio catalejo de cuero item
Telescopio catalejo de cuero
$35

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Telescopio catalejo funcional de regalo, grabado, alta resolución, 40 cm, zoom 20X, con caja de madera y cuero. (Solo 1 unidad) Las frases inspiradoras «Bajo las estrellas, estaré donde tú estés» grabadas en el telescopio de latón y la caja de madera «Para una estrella que mira otras estrellas» lo convierten en un regalo conmovedor ideal para exploradores de todas las edades. Ajuste fácilmente la longitud con un simple mecanismo de empuje y tracción para obtener imágenes nítidas y claras de estrellas, montañas u horizontes lejanos. Se extiende hasta 40 cm para una claridad óptima, pero se pliega a un tamaño compacto de 14 cm. Fabricado en latón pulido y equipado con una lente DF de alta calidad. Ya sea para observar las estrellas, como decoración náutica o como regalo para amantes de la náutica, este catalejo realza cualquier entorno u ocasión. El telescopio viene en una caja de madera bellamente grabada, lo que lo convierte en un regalo excepcional para cumpleaños, Navidad, Día del Padre, San Valentín y mucho más. Valor: $90 Donado por: Anónimo Enviado por: ATB
Kit de maquillaje Bobbi Brown 1 item
Kit de maquillaje Bobbi Brown 1 item
Kit de maquillaje Bobbi Brown 1 item
Kit de maquillaje Bobbi Brown 1
$40

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Kit de Maquillaje Bobbi Brown 1 que incluye: Kit Eyes on the Prize - Valor de $50 Set de Mini Brillos de Labios Sweet Indulgences - Valor de $77 Mini Trío de Labios Crushed (Effortless Nude) - Valor de $48 Dúo de Brillos de Labios Crushed con Aceite Powerful Pinks - Valor de $40 Bolsa de Maquillaje - Valor de $20 https://www.bobbibrowncosmetics.com/ Valorado en: $235 Donado por: Michelle Shakeshaft Envío por: ATB
Kit de maquillaje Bobbi Brown 2 item
Kit de maquillaje Bobbi Brown 2 item
Kit de maquillaje Bobbi Brown 2 item
Kit de maquillaje Bobbi Brown 2
$45

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Kit de Maquillaje Bobbi Brown 2 incluye: Paleta de Sombras Opalescentes Dream - Valor: $151 In the Buff - Brillo de Ojos con Infusión de Aceite (rosa beige) - Valor: $33 In a Blush - Kit de 3 Brillos de Ojos con Infusión de Aceite - Valor: $100 5 Brochas de Maquillaje - Valor: $40 https://www.bobbibrowncosmetics.com/ Valor: $325 Donado por: Michelle Shakeshaft Envío: ATB
Kit de maquillaje Bobbi Brown 3 item
Kit de maquillaje Bobbi Brown 3 item
Kit de maquillaje Bobbi Brown 3
$60

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Kit de Maquillaje Bobbi Brown 3: Luminous Smoke - Set de Sombras de Ojos - Valor de $99 Soho Glow - Mini Set de Sombras en Crema de Larga Duración - Valor de $58 Mini Trío de Labios Crushed (Listos para Festividades) - Valor de $48 Eau de Parfum Beach - Valor de $93 Loción Corporal Beach - Valor de $45 https://www.bobbibrowncosmetics.com/ Valorado en: $343 Donado por: Michelle Shakeshaft Envío por: ATB
Donar PARA USO DE ATB - Dispositivo traductor de idiomas item
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Donar PARA USO DE ATB - Dispositivo traductor de idiomas - 138 idiomas Apoya la causa: ¡Duplica el impacto! Este artículo subastado es un poco diferente: al pujar, no pujas por ti mismo, sino por una buena causa. El artículo será utilizado por ATB, no por el ganador. Incluso si no necesitas nada personalmente, esta es una forma poderosa de contribuir. Tu puja ganadora ayuda a salvar vidas y el artículo en sí mismo beneficia la labor de ATB. Es una doble ganancia: haces una generosa contribución y el dispositivo contribuye a una mayor causa. Cada puja marca la diferencia: ¡únete a nosotros para generar impacto! *Auriculares de traducción con IA en tiempo real, con Bluetooth 5.4, traducción en línea/buena calidad de sonido, compatibles con 150 idiomas/Auriculares de traducción 3 en 1 para el aprendizaje empresarial en viajes. Enlace de Amazon para más información: https://www.amazon.com/dp/B0DM7XZ9TG Valorado en: $59 Donado por: Lynne y Liz
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Donar PARA USO DE ATB - Dispositivo traductor de idiomas - 144 idiomas Apoya la causa: ¡Duplica el impacto! Este artículo subastado es un poco diferente: al pujar, no pujas por ti mismo, sino por una buena causa. El artículo será utilizado por ATB, no por el ganador. Incluso si no necesitas nada personalmente, esta es una forma poderosa de contribuir. Tu puja ganadora ayuda a salvar vidas, y el artículo en sí mismo beneficia la labor de ATB. Es una doble ganancia: haces una generosa contribución y el dispositivo contribuye a una mayor causa. Cada puja marca la diferencia: ¡únete a nosotros para generar impacto! *Dispositivo traductor de idiomas, audífonos traductores en tiempo real con 144 idiomas, dispositivo traductor con audífonos traductores de IA compatibles con ChatGPT/grabación, traductor de idiomas portátil sin necesidad de aplicación. Enlace de Amazon para más información: https://www.amazon.com/dp/B0DNLZ59Z4 Valorado en: $199 Donado por: Lynne y Liz
2 vasos de 20 oz con tapas y pajitas item
2 vasos de 20 oz con tapas y pajitas item
2 vasos de 20 oz con tapas y pajitas
$18

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Dos vasos de acero inoxidable de 20 oz con tapa y pajita; Vasos para agua caliente/fría con tapas que se abren y cierran y pajitas. Lavar a mano solo con agua tibia y jabón. No apto para lavavajillas. "Trata de personas: Defiende a quienes no pueden hablar por sí mismos. Proverbios 31:8" "Hermoso colibrí con destellos" https://www.wallabymoon.net/products Valor: $50 Donado por: Tina Wallaby Envío: ATB
2 vasos de 20 oz con tapa y pajita "Paquete para niños de Di item
2 vasos de 20 oz con tapa y pajita "Paquete para niños de Di item
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$18

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2 vasos de 20 oz con tapa y pajita "Paquete para niños de Dios" Dos vasos de acero inoxidable de 590 ml con tapa y pajita. Vasos para agua caliente/fría con tapas que se abren y cierran y pajitas. Lavar a mano solo con agua tibia y jabón. No apto para lavavajillas. "Los niños de Dios no están a la venta, EE. UU." "Hermosa acuarela floral" https://www.wallabymoon.net/products Valor: $50 Donado por: Tina Wallaby Envío: ATB
2 vasos de 20 oz con tapa y pajita, edición León item
2 vasos de 20 oz con tapa y pajita, edición León item
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2 vasos de 20 oz con tapa y pajita, edición León
$20

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Dos vasos de acero inoxidable de 590 ml con tapa y pajita. Vasos para agua caliente/fría con tapas que se abren y cierran y pajitas. Lavar a mano solo con agua tibia y jabón. No aptos para lavavajillas. "León: Sé su voz - Salva a nuestros niños" "Mapa mundial: Rescata a todos los niños, acaba con la trata de personas" https://www.wallabymoon.net/products Valor: $50 Donado por: Tina Wallaby Envío: ATB
Generador de frecuencia Schumann item
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Generador de frecuencia Schumann
$50

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Generador de Frecuencia Healflux V2 Experimente una mayor relajación y bienestar con potentes frecuencias. Este generador de frecuencia ayuda a mejorar el bienestar, promueve la relajación, aumenta la energía y fortalece la meditación. El Generador de Frecuencia Healflux V2 ofrece una manera fácil de mejorar su bienestar. Genera potentes frecuencias de 1 a 100,000 Hz que van más allá de cualquier aplicación o teléfono inteligente. Aumente su energía vibracional, experimente alivio del dolor y promueva la recuperación natural. Esta versátil herramienta es perfecta para la meditación, el trabajo de chakras y estados de conciencia más elevados, y puede usarse para sanación con sonido, sanación PEMF e impronta de frecuencias. Esta oferta incluye el Generador de Frecuencia Healflux V2, estuche de transporte, auriculares y cargador USB-C. Más información: https://monvexa.com/products/healfluxtm-custom-frequency-generator-v2 Valor: $145 Donación: Mary Ann Boehm Envío: ATB
Conjunto de pendientes mixtos elaborado por sobrevivientes 1 item
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Conjunto de pendientes mixtos elaborado por sobrevivientes 1
$25

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Estos increíbles aretes fueron hechos por sobrevivientes rescatados por el equipo de ATB. Se donaron con la esperanza de recaudar fondos muy necesarios para el futuro rescate de otras personas en situaciones similares. Los cinco pares de aretes que se muestran en la imagen se incluyen en esta lista. Estos pares son un poderoso recordatorio de su contribución a la causa y de la fuerza y ​​determinación de los sobrevivientes para mejorar continuamente sus vidas. Gracias. Más información: Historias personales de sobrevivientes y muestras de aretes: https://www.facebook.com/share/v/15dnovKTi5/ https://www.instagram.com/alaiartesanas/ Valor: $75 Donado por: Alaia ArteSanas Envío: ATB
Conjunto de pendientes mixtos elaborado por sobrevivientes 2 item
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Conjunto de pendientes mixtos elaborado por sobrevivientes 2 item
Conjunto de pendientes mixtos elaborado por sobrevivientes 2
$25

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Estos increíbles aretes fueron hechos por sobrevivientes rescatados por el equipo de ATB. Se donaron con la esperanza de recaudar fondos muy necesarios para el futuro rescate de otras personas en situaciones similares. Los cinco pares de aretes que se muestran en la imagen se incluyen en esta lista. Estos pares son un poderoso recordatorio de su contribución a la causa y de la fuerza y ​​determinación de los sobrevivientes para mejorar continuamente sus vidas. Gracias. Más información: Historias personales de sobrevivientes y muestras de aretes: https://www.facebook.com/share/v/15dnovKTi5/ https://www.instagram.com/alaiartesanas/ Valor: $75 Donado por: Alaia ArteSanas Envío: ATB
Conjunto de pendientes mixtos elaborado por sobrevivientes 3 item
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Conjunto de pendientes mixtos elaborado por sobrevivientes 3
$20

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Estos increíbles aretes fueron hechos por sobrevivientes rescatados por el equipo de ATB. Se donaron con la esperanza de recaudar fondos muy necesarios para el futuro rescate de otras personas en situaciones similares. Los cinco pares de aretes que se muestran en la imagen se incluyen en esta lista. Estos pares son un poderoso recordatorio de su contribución a la causa y de la fuerza y ​​determinación de los sobrevivientes para mejorar continuamente sus vidas. Gracias. Más información: Historias personales de sobrevivientes y muestras de aretes: https://www.facebook.com/share/v/15dnovKTi5/ https://www.instagram.com/alaiartesanas/ Valor: $75 Donado por: Alaia ArteSanas Envío: ATB
Conjunto de pendientes mixtos elaborado por sobrevivientes 4 item
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Conjunto de pendientes mixtos elaborado por sobrevivientes 4
$25

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Estos increíbles aretes fueron hechos por sobrevivientes rescatados por el equipo de ATB. Se donaron con la esperanza de recaudar fondos muy necesarios para el futuro rescate de otras personas en situaciones similares. Los cinco pares de aretes que se muestran en la imagen se incluyen en esta lista. Estos pares son un poderoso recordatorio de su contribución a la causa y de la fuerza y ​​determinación de los sobrevivientes para mejorar continuamente sus vidas. Gracias. Más información: Historias personales de sobrevivientes y muestras de aretes: https://www.facebook.com/share/v/15dnovKTi5/ https://www.instagram.com/alaiartesanas/ Valor: $75 Donado por: Alaia ArteSanas Envío: ATB
2 gorros para adulto (L), 1 gorro para adulto (S) - Mezcla d item
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2x Adulto (L), 1x Adulto (S) Gorros - Mezcla de Acrílico y Alpaca


¡Estos gorros son tan acogedores! 😊 Son tres gorros tejidos con un lindo patrón de islas justas. Cada gorro tiene una combinación de colores gris y burdeos.


- El gorro de la parte superior izquierda es principalmente grisáceo con acentos burdeos y un patrón burdeos a lo largo de la parte inferior de la sección gris.

- El gorro de la parte superior derecha es similar al primero pero tiene una sección inferior burdeos.

- El gorro inferior es principalmente burdeos con un patrón gris en la parte superior de la sección burdeos.


Los tres gorros tienen un ribete de la parte inferior acanalado.


Hecho a mano y lavable a máquina.


Valorado en: $70

Donado por: Cindy Scott

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1x Adulto, 2x Niño Gorros - Mezcla de Acrílico y Alpaca item
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1x Adulto, 2x Niño Gorros - Mezcla de Acrílico y Alpaca
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1x Adulto, 2x Niño Gorros - Mezcla de Acrílico y Alpaca


¡Estos gorros son tan lindos! 😊 Son tres gorros tejidos con un lindo patrón de islas justas. Dos gorros son de color verde azulado y uno es rosado. Ambos gorros cuentan con un ribete acanalado en la parte inferior y un patrón de punto similar a una hoja en el frente. Cada gorro tiene un pom-pom en la parte superior.


Hecho a mano y lavable a máquina.


Valorado en: $ 70

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2x Adulto Gorros - Mezcla de Acrílico y Alpaca item
2x Adulto Gorros - Mezcla de Acrílico y Alpaca item
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2x Adulto Gorros - Mezcla de Acrílico y Alpaca
$15

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2x Adulto Gorros - Mezcla de Acrílico y Alpaca.


¡Estos gorros son ADORABLES 🧶❤! Tienes dos gorros tejidos con un patrón trenzado super lindo en el medio. Uno es azul intenso con un pom-pom esponjoso blanco y azul en la parte superior, y el otro es completamente blanco con un pom-pom blanco a juego.


Hecho a mano y lavable a máquina.


Valorado en: $50

Donado por: Cindy Scott

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Decoraciones navideñas articuladas de Papá Noel y la Sra. Claus item
Decoraciones navideñas articuladas de Papá Noel y la Sra. Claus item
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Decoraciones navideñas articuladas de Papá Noel y la Sra. Claus
$40

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✨ ¡Dale un toque de alegría navideña con estas figuras articuladas de Papá Noel y la Sra. Claus! 🎅🤶 ¡Dale vida a tu decoración navideña con estas adorables figuras articuladas de Papá Noel y la Sra. Claus de Kmart! Con 55 cm de alto, estos íconos navideños son la combinación perfecta de encanto y nostalgia. Elaboradas con tela de alta calidad, cada figura cuenta con alambre flexible bajo los brazos y los pies, lo que te permite colocarlas en infinitas poses, ya sea compartiendo un momento alegre juntos o en la clásica pose de Papá Noel. 🎄✨ Estas figuras de colección atemporales, nuevas sin caja, pero con sus etiquetas originales, serán la pieza central de tu decoración navideña durante años. 🎁 Con sus alegres expresiones y diseño clásico, Papá Noel y la Sra. Claus llenan de alegría y calidez cualquier hogar, capturando el verdadero espíritu navideño. ❤️🎉 No pierdas la oportunidad de adquirir estas mágicas piezas de alegría navideña. No son solo adornos, sino recuerdos en proceso de creación, listos para atesorar y disfrutar temporada tras temporada. 🌟 ¡Perfectos para coleccionistas o para cualquiera que quiera darle un toque especial a su celebración navideña! Valorado en: $110 Donado por: Anónimo Enviado por: ATB

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