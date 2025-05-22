Banco de Subastas Silenciosas de la Oficina Contra la Trata de Personas

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Acerca de este evento
1735 W State of Franklin Rd, Johnson City, TN 37604, USA
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¡Apoya la Causa – Duplica el Impacto!
Este artículo de subasta es un poco diferente: cuando haces una oferta, no estás pujando por ti mismo, sino por una buena causa. El artículo será utilizado por ATB, no por el postor ganador.
Incluso si no necesitas nada personalmente, esta es una manera poderosa de devolver. Tu oferta ganadora ayuda a salvar vidas, y el artículo en sí beneficia el trabajo de ATB. Es una doble victoria: haces una generosa contribución, y el dispositivo sigue haciendo aún más bien. ¡Cada oferta hace la diferencia - únete a nosotros en la creación de impacto!
* Concentrador de Intérprete de IA Timekettle X1 - Dispositivo de Traducción Bidireccional de 40 Idiomas para hasta 50 Usuarios.
Enlace de Amazon para obtener más información: https://www.amazon.com/dp/B0F37TS16V
Valorado en: $649.
Donado por: Lynne & Liz
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¡Apoya la Causa – Duplica el Impacto!
Este artículo de subasta es un poco diferente: cuando haces una oferta, no estás pujando por ti mismo, sino por una buena causa. El artículo será utilizado por ATB, no por el postor ganador.
Incluso si no necesitas nada personalmente, esta es una manera poderosa de devolver. Tu oferta ganadora ayuda a salvar vidas, y el artículo en sí beneficia el trabajo de ATB. Es una doble victoria: haces una generosa contribución, y el dispositivo sigue haciendo aún más bien. ¡Cada oferta hace la diferencia - únete a nosotros en la creación de impacto!
* Auriculares Intérpretes de IA Timekettle W4 Pro, Traducción Bidireccional Simultánea, Dispositivo Traductor que Soporta 40 Idiomas, Auriculares Traductores para Llamadas y Video Traducción, Aplicación Compatible con iOS y Android.
Enlace de Amazon para obtener más información: https://www.amazon.com/dp/B0DKJBQD8C
Valorado en: $434
Donado por: Lynne & Liz
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¡Apoya la Causa – Duplica el Impacto!
Este artículo de subasta es un poco diferente: cuando haces una oferta, no estás pujando por ti mismo, sino por una buena causa. El artículo será utilizado por ATB, no por el postor ganador.
Incluso si no necesitas nada personalmente, esta es una manera poderosa de devolver. Tu oferta ganadora ayuda a salvar vidas y el artículo en sí beneficia el trabajo de ATB. Es una doble victoria: haces una generosa contribución, y el dispositivo sigue haciendo aún más bien. ¡Cada oferta hace la diferencia - únete a nosotros en la creación de impacto!
* Cámara Corporal con Grabación de Audio y Video, Cámara de Cuerpo FHD 1080P con Grabación de 10 Horas y Fotos de 50MP, Visión Nocturna IR Cut, Cámara de Video Usable para Civiles Personales, Policía, Seguridad
Enlace de Amazon para obtener más información:
https://www.amazon.com/dp/B0D8P78X59/
Valorado en: $60
Donado por: Anónimo
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Diseñada por el fundador de ATB Fernando Figueroa, esta emotiva obra de arte generada por IA muestra a un hombre con un sombrero y una camiseta de ATB, abrazando a una niña recién rescatada de la trata de personas. Sus expresiones reflejan fuerza, esperanza y el comienzo de una nueva vida.
Detalles:
*Las marcas de agua se eliminarán.
Tu oferta ayuda a brindar apoyo crítico a sobrevivientes de la trata, ofreciéndoles la oportunidad de sanar y un futuro más brillante. Gracias por apoyar nuestra misión.
Valorado en: $75
Donado por: Fernando Figueroa y el equipo de ATB
Enviado por: ATB
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Parches Alavida® de LifeWave
Alavida aprovecha y equilibra la energía restauradora natural de tu cuerpo para mejorar la apariencia saludable y radiante de tu piel.
BENEFICIOS:
Promueve el flujo de energía en el cuerpo
Sin drogas ni estimulantes
Forma patentada de fototerapia
https://lifewave.com/lifewaveinc/store/product/ALV-PATCH-USA
Valorado en: $80
Donado por: Trina Welch
https://trinawelch.lifevantage.com/
Enviado por: Donante
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2x Adulto (L), 1x Adulto (S) Gorros - Mezcla de Acrílico y Alpaca
¡Estos gorros son tan acogedores! 😊 Son tres gorros tejidos con un lindo patrón de islas justas. Cada gorro tiene una combinación de colores gris y burdeos.
- El gorro de la parte superior izquierda es principalmente grisáceo con acentos burdeos y un patrón burdeos a lo largo de la parte inferior de la sección gris.
- El gorro de la parte superior derecha es similar al primero pero tiene una sección inferior burdeos.
- El gorro inferior es principalmente burdeos con un patrón gris en la parte superior de la sección burdeos.
Los tres gorros tienen un ribete de la parte inferior acanalado.
Hecho a mano y lavable a máquina.
Valorado en: $70
Donado por: Cindy Scott
Enviado por: ATB
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1x Adulto, 2x Niño Gorros - Mezcla de Acrílico y Alpaca
¡Estos gorros son tan lindos! 😊 Son tres gorros tejidos con un lindo patrón de islas justas. Dos gorros son de color verde azulado y uno es rosado. Ambos gorros cuentan con un ribete acanalado en la parte inferior y un patrón de punto similar a una hoja en el frente. Cada gorro tiene un pom-pom en la parte superior.
Hecho a mano y lavable a máquina.
Valorado en: $ 70
Donado por: Cindy Scott
Enviado por: ATB
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2x Adulto Gorros - Mezcla de Acrílico y Alpaca.
¡Estos gorros son ADORABLES 🧶❤! Tienes dos gorros tejidos con un patrón trenzado super lindo en el medio. Uno es azul intenso con un pom-pom esponjoso blanco y azul en la parte superior, y el otro es completamente blanco con un pom-pom blanco a juego.
Hecho a mano y lavable a máquina.
Valorado en: $50
Donado por: Cindy Scott
Enviado por: ATB
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