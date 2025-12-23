Any Given Child Shenandoah Valley
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AGCSV Subasta de Promoción de Adultos

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Hotel Madison Suite
$50

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¡Te regalan una estancia de 1 noche en una Suite Hotel Madison junto con un certificado de regalo de $50 para el Restaurante Monty's! ¡Date un capricho o regálalo a alguien que venga a la ciudad! ¡Este es un paquete de $300 solo para ti!

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JMU Forbes Gift Certificate
$25

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Let's go to a SHOW!!! Choose your show at the JMU Forbes Center with this $80 gift certificate. You can apply this to any show during the year that has availability.

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Heritage Oaks Golf
$25

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Disfruta de golf para 4 personas en Heritage Oaks Golf Course. ¡Incluidas las tarifas verdes y carros para cuatro golfistas! ¡Esto tiene un valor de $240 y es absolutamente un HOLE IN ONE!

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Yoga Sol
$10

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¡Comienza el año nuevo con buen pie con un Pase de 5 Días a Yoga Sol Harrisonburg! Después de una larga noche de baile en el Adult Prom, ¡esto podría ser el estiramiento perfecto que necesitas! ¡Este es un valor de $100 listo para poner en orden tu mente y cuerpo!

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Aristocat Cafe
$10

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¿Te gustan los gatos? ¿Te gusta el té? ¡Este paquete ofrece un mes gratis de Clowder Crew (visitas ilimitadas para ti y un invitado) además de un juego de té (1 tetera, 1 taza y 3 muestras de té) para un amante de los gatos! ¡Este paquete tiene un valor de $110 y es absolutamente lo mejor de lo mejor!

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