Subasta silenciosa del concierto de primavera de APEF

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Acerca de este evento
Puja inicial
Para cumpleaños del 1 al 15 de septiembre.
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Para cumpleaños del 16 al 30 de septiembre.
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Para cumpleaños del 1 al 15 de octubre.
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Para cumpleaños del 16 al 31 de octubre.
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Dos lugares disponibles. Para todos los cumpleaños en noviembre. Tenga en cuenta que el marquee no estará disponible durante las vacaciones de Acción de Gracias. Cualquier cumpleaños durante esa semana deberá programarse antes del receso.
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Two spots available. For all birthdays in November. Please note the marquee will not be available Thanksgiving break. Any birthdays during that week will need to be scheduled before break.
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For all birthdays in December. Please note the marquee will not be available Christmas break, Dec. 21-Jan. 4. Any birthdays during that period will need to be scheduled before break.
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For birthday's January 1-15. Please note school doesn't resume until Jan. 6.
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For birthday's Jan. 16-31
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Two spots available. No marquee will be available Feb. 15-19.
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Dos lugares disponibles. No habrá cartel disponible del 15 al 19 de febrero.
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Dos lugares disponibles. No habrá cartel disponible del 25 de marzo al 2 de abril.
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Dos lugares disponibles. No habrá cartel disponible del 25 de marzo al 2 de abril.
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Para cumpleaños del 1 al 15 de abril. No habrá mensajes en el cartel del 1 al 2 de abril.
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Para cumpleaños del 16 al 30 de abril.
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Para cumpleaños del 1 al 15 de mayo
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Para cumpleaños del 16 al 31 de mayo
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Director por un Día en la ceremonia mensual de premios.
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Director por un Día en la ceremonia mensual de premios.
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Director por un Día en la ceremonia mensual de premios.
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Principal por un día en la asamblea de premios mensual.
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Principal por un día en la asamblea de premios mensual.
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Principal por un día en la asamblea de premios mensual.
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Principal por un día en la asamblea de premios mensual.
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Principal por un día en la asamblea de premios mensual.
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Principal por un día en la asamblea de premios mensual.
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