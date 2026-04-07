Organizado por

Alamosa Park Educational Foundation

Acerca de este evento

Subasta silenciosa del concierto de primavera de APEF

September 1-15 Cumpleaños Marquee
$5

Puja inicial

Para cumpleaños del 1 al 15 de septiembre.

September 16-30 Cumpleaños Marquee
$5

Puja inicial

Para cumpleaños del 16 al 30 de septiembre.

October 1-15 Cumpleaños Marquee
$5

Puja inicial

Para cumpleaños del 1 al 15 de octubre.

October 16-31 Cumpleaños Marquee
$5

Puja inicial

Para cumpleaños del 16 al 31 de octubre.

November Cumpleaños Marquee
$5

Puja inicial

Dos lugares disponibles. Para todos los cumpleaños en noviembre. Tenga en cuenta que el marquee no estará disponible durante las vacaciones de Acción de Gracias. Cualquier cumpleaños durante esa semana deberá programarse antes del receso.

November Birthday Marquee (2)
$5

Puja inicial

Two spots available. For all birthdays in November. Please note the marquee will not be available Thanksgiving break. Any birthdays during that week will need to be scheduled before break.

December Birthday Marquee
$5

Puja inicial

For all birthdays in December. Please note the marquee will not be available Christmas break, Dec. 21-Jan. 4. Any birthdays during that period will need to be scheduled before break.

January 1-15 Birthday Marquee
$5

Puja inicial

For birthday's January 1-15. Please note school doesn't resume until Jan. 6.

January 16-31 Birthday Marquee
$5

Puja inicial

For birthday's Jan. 16-31

February Birthday Marquee (1)
$5

Puja inicial

Two spots available. No marquee will be available Feb. 15-19.

Cartel de cumpleaños de febrero (2)
$5

Puja inicial

Dos lugares disponibles. No habrá cartel disponible del 15 al 19 de febrero.

Cartel de cumpleaños de marzo (1)
$5

Puja inicial

Dos lugares disponibles. No habrá cartel disponible del 25 de marzo al 2 de abril.

Cartel de cumpleaños de marzo (2)
$5

Puja inicial

Dos lugares disponibles. No habrá cartel disponible del 25 de marzo al 2 de abril.

Cartel de cumpleaños del 1 al 15 de abril
$5

Puja inicial

Para cumpleaños del 1 al 15 de abril. No habrá mensajes en el cartel del 1 al 2 de abril.

Cartel de cumpleaños del 16 al 30 de abril
$5

Puja inicial

Para cumpleaños del 16 al 30 de abril.

May 1-15 Cumpleaños Marquee
$5

Puja inicial

Para cumpleaños del 1 al 15 de mayo

Mayo 16-31 Cumpleaños Marquee
$5

Puja inicial

Para cumpleaños del 16 al 31 de mayo

Septiembre Director del Día
$20

Puja inicial

Director por un Día en la ceremonia mensual de premios.

Octubre Director del Día
$20

Puja inicial

Director por un Día en la ceremonia mensual de premios.

Noviembre Director del Día
$20

Puja inicial

Director por un Día en la ceremonia mensual de premios.

Principal de Diciembre del Día
$20

Puja inicial

Principal por un día en la asamblea de premios mensual.

Principal de Enero del Día
$20

Puja inicial

Principal por un día en la asamblea de premios mensual.

Principal de Febrero del Día
$20

Puja inicial

Principal por un día en la asamblea de premios mensual.

Principal de Marzo del Día
$20

Puja inicial

Principal por un día en la asamblea de premios mensual.

Principal de Abril del Día
$20

Puja inicial

Principal por un día en la asamblea de premios mensual.

Principal de Mayo del Día
$20

Puja inicial

Principal por un día en la asamblea de premios mensual.

$30

Puja inicial

$30

Puja inicial

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