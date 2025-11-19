Hopkins County Animal Protection League

Organizado por

Hopkins County Animal Protection League

Acerca de esta rifa

APL's Rifa de Navidad Felina 2025

Cesta de regalo de Navidad para gatos
$5

Sorteo de cesta de regalo para gatos


Estamos emocionados de ofrecer una cesta de regalo deluxe para gatos, y vamos a sortear un ganador. Esta cesta está repleta de productos premium, certificados de regalo y artículos esenciales de alta calidad para mascotas. El valor total estimado de esta cesta es de más de $400, lo que la convierte en una oportunidad increíble para cualquier dueño de gatos o entusiasta de los gatos.


¡Esta cesta de regalo para gatos incluye:


Artículos de alto valor


  • Purificador de aire Levoit
  • Mochila transportadora para mascotas
  • Tienda de campaña para gatos plegable en blanco y negro


Certificados de regalo y tarjetas de regalo


  • Certificado de regalo de retrato de mascota de $50
  • Certificado de regalo de cuidado de mascotas All Creatures Pet Sitting
  • Tarjeta de regalo de $40 de Outback Steakhouse
  • Certificado de regalo para una docena de galletas personalizadas de Bloom Bakehouse
  • Tarjeta de regalo de Tractor Supply


Artículos esenciales para el cuidado de gatos


  • Tentaciones para gatos
  • Cepillo para el pelo de gato
  • Cortauñas para gatos
  • Cepillo para tapicería de coche


Artículos personalizados y especiales


  • Bol de agua con huella grabada
  • Vaso personalizado
  • Calendario y bloc de notas de gato
  • Set de lazo para gato y bolsa para excrementos hechos a mano de Hairy Winston’s Boutique


Esta cesta cuidadosamente seleccionada ofrece una mezcla de artículos esenciales prácticos, tentaciones especiales y regalos de alta calidad tanto para gatos como para sus dueños. Con su valor total sustancial y su variedad de artículos, este sorteo es una oportunidad única para ganar un paquete gatuno excepcional!

Añadir una donación para Hopkins County Animal Protection League

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!