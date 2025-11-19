APL's Rifa de Navidad Felina 2025

Sorteo de cesta de regalo para gatos





Estamos emocionados de ofrecer una cesta de regalo deluxe para gatos, y vamos a sortear un ganador. Esta cesta está repleta de productos premium, certificados de regalo y artículos esenciales de alta calidad para mascotas. El valor total estimado de esta cesta es de más de $400, lo que la convierte en una oportunidad increíble para cualquier dueño de gatos o entusiasta de los gatos.





¡Esta cesta de regalo para gatos incluye:





Artículos de alto valor





Purificador de aire Levoit

Mochila transportadora para mascotas

Tienda de campaña para gatos plegable en blanco y negro





Certificados de regalo y tarjetas de regalo





Certificado de regalo de retrato de mascota de $50

Certificado de regalo de cuidado de mascotas All Creatures Pet Sitting

Tarjeta de regalo de $40 de Outback Steakhouse

Certificado de regalo para una docena de galletas personalizadas de Bloom Bakehouse

Tarjeta de regalo de Tractor Supply





Artículos esenciales para el cuidado de gatos





Tentaciones para gatos

Cepillo para el pelo de gato

Cortauñas para gatos

Cepillo para tapicería de coche





Artículos personalizados y especiales





Bol de agua con huella grabada

Vaso personalizado

Calendario y bloc de notas de gato

Set de lazo para gato y bolsa para excrementos hechos a mano de Hairy Winston’s Boutique





Esta cesta cuidadosamente seleccionada ofrece una mezcla de artículos esenciales prácticos, tentaciones especiales y regalos de alta calidad tanto para gatos como para sus dueños. Con su valor total sustancial y su variedad de artículos, este sorteo es una oportunidad única para ganar un paquete gatuno excepcional!