APL's Rifa de Navidad Felina 2025

Sorteo de cesta de regalo para gatos
Estamos emocionados de ofrecer una cesta de regalo deluxe para gatos, y vamos a sortear un ganador. Esta cesta está repleta de productos premium, certificados de regalo y artículos esenciales de alta calidad para mascotas. El valor total estimado de esta cesta es de más de $400, lo que la convierte en una oportunidad increíble para cualquier dueño de gatos o entusiasta de los gatos.
¡Esta cesta de regalo para gatos incluye:
Artículos de alto valor
- Purificador de aire Levoit
- Mochila transportadora para mascotas
- Tienda de campaña para gatos plegable en blanco y negro
Certificados de regalo y tarjetas de regalo
- Certificado de regalo de retrato de mascota de $50
- Certificado de regalo de cuidado de mascotas All Creatures Pet Sitting
- Tarjeta de regalo de $40 de Outback Steakhouse
- Certificado de regalo para una docena de galletas personalizadas de Bloom Bakehouse
- Tarjeta de regalo de Tractor Supply
Artículos esenciales para el cuidado de gatos
- Tentaciones para gatos
- Cepillo para el pelo de gato
- Cortauñas para gatos
- Cepillo para tapicería de coche
Artículos personalizados y especiales
- Bol de agua con huella grabada
- Vaso personalizado
- Calendario y bloc de notas de gato
- Set de lazo para gato y bolsa para excrementos hechos a mano de Hairy Winston’s Boutique
Esta cesta cuidadosamente seleccionada ofrece una mezcla de artículos esenciales prácticos, tentaciones especiales y regalos de alta calidad tanto para gatos como para sus dueños. Con su valor total sustancial y su variedad de artículos, este sorteo es una oportunidad única para ganar un paquete gatuno excepcional!
Sorteo de cesta de regalo para gatos
Estamos emocionados de ofrecer una cesta de regalo deluxe para gatos, y vamos a sortear un ganador. Esta cesta está repleta de productos premium, certificados de regalo y artículos esenciales de alta calidad para mascotas. El valor total estimado de esta cesta es de más de $400, lo que la convierte en una oportunidad increíble para cualquier dueño de gatos o entusiasta de los gatos.
¡Esta cesta de regalo para gatos incluye:
Artículos de alto valor
- Purificador de aire Levoit
- Mochila transportadora para mascotas
- Tienda de campaña para gatos plegable en blanco y negro
Certificados de regalo y tarjetas de regalo
- Certificado de regalo de retrato de mascota de $50
- Certificado de regalo de cuidado de mascotas All Creatures Pet Sitting
- Tarjeta de regalo de $40 de Outback Steakhouse
- Certificado de regalo para una docena de galletas personalizadas de Bloom Bakehouse
- Tarjeta de regalo de Tractor Supply
Artículos esenciales para el cuidado de gatos
- Tentaciones para gatos
- Cepillo para el pelo de gato
- Cortauñas para gatos
- Cepillo para tapicería de coche
Artículos personalizados y especiales
- Bol de agua con huella grabada
- Vaso personalizado
- Calendario y bloc de notas de gato
- Set de lazo para gato y bolsa para excrementos hechos a mano de Hairy Winston’s Boutique
Esta cesta cuidadosamente seleccionada ofrece una mezcla de artículos esenciales prácticos, tentaciones especiales y regalos de alta calidad tanto para gatos como para sus dueños. Con su valor total sustancial y su variedad de artículos, este sorteo es una oportunidad única para ganar un paquete gatuno excepcional!