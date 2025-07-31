Indy Folk Series Inc

Indy Folk Series Inc

Appalatin

615 W 43rd St

Indianapolis, IN 46208, USA

General En Persona
$25

Este boleto proporciona entrada al concierto en vivo en el lugar. Los asientos son abiertos y no asignados; los invitados pueden elegir sus asientos cuando se abren las puertas del espacio de conciertos, siguiendo la prueba de sonido previa al concierto.

Transmisión en Vivo por Zoom
$25

Únete al concierto desde casa con este boleto de Zoom. Se enviará un enlace para que puedas disfrutar de la música en vivo en tiempo real, sin necesidad de viajar.

Niño de 12 años o menos
Gratuito

Un número limitado de boletos en persona para niños está disponible de forma gratuita.

