Manzanas, ETC. Recaudación de fondos por Pagels PTA.

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Acerca de este evento
Comienza con una sensación explosiva de caramelo y luego se enrolla en montones de Krispies y trozos de mantequilla de maní. Finalmente se sumerge en nuestro cremoso chocolate con leche suizo. ¡Absolutamente delicioso!
Recubierto con caramelo y sumergido en rico chocolate con leche suizo. Lo terminamos con un chorreo de chocolate blanco. ¡Simple y puro!
¡Si te encanta el coco y chocolate, esto es una OBLIGACIÓN PROBARLO! Sumergido en caramelo y chocolate con leche suizo. Luego está cubierto con nuestro coco dulce y crujiente.
Nuestra manzana Heath se define por su increíble sabor a mantequilla. Está bañada en caramelo y chocolate suizo y cubierta con trozos de barra Heath picados.
¿Oreo en una manzana? ¡Claro que sí! Sumergido en caramelo y chocolate suizo y luego enrollado en montones de trozos de galleta Oreo triturados. ¡Una pura explosión de chocolate!
Dipped in our creamy caramel and then coated with pretzel pieces. We then submerge the apple in our Swiss milk chocolate. Sweet and Salty to the extreme!
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