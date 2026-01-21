Pta Connecticut Congress

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Acerca de este evento

Manzanas, ETC. Recaudación de fondos por Pagels PTA.

Réplica item
Réplica
$14

Comienza con una sensación explosiva de caramelo y luego se enrolla en montones de Krispies y trozos de mantequilla de maní. Finalmente se sumerge en nuestro cremoso chocolate con leche suizo. ¡Absolutamente delicioso!

Bañado en Chocolate item
Bañado en Chocolate
$14

Recubierto con caramelo y sumergido en rico chocolate con leche suizo. Lo terminamos con un chorreo de chocolate blanco. ¡Simple y puro!

Bola de Nieve de Chocolate item
Bola de Nieve de Chocolate
$14

¡Si te encanta el coco y chocolate, esto es una OBLIGACIÓN PROBARLO! Sumergido en caramelo y chocolate con leche suizo. Luego está cubierto con nuestro coco dulce y crujiente.

Celestial Heath item
Celestial Heath
$14

Nuestra manzana Heath se define por su increíble sabor a mantequilla. Está bañada en caramelo y chocolate suizo y cubierta con trozos de barra Heath picados.

Avalancha de Oreo item
Avalancha de Oreo
$14

¿Oreo en una manzana? ¡Claro que sí! Sumergido en caramelo y chocolate suizo y luego enrollado en montones de trozos de galleta Oreo triturados. ¡Una pura explosión de chocolate!

Pretzel Apple item
Pretzel Apple
$14

Dipped in our creamy caramel and then coated with pretzel pieces. We then submerge the apple in our Swiss milk chocolate. Sweet and Salty to the extreme!

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