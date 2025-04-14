April Gathering Hall

¡Ven a recargar tu maná y a disfrutar de la diversión multijugador! Disfruta de una variedad de juegos de mesa y cartas coleccionables, junto con un menú de comidas deliciosas y bebidas sin alcohol en el College Park Diner.
¡Ven a recargar tu maná y a disfrutar de la diversión multijugador! Disfruta de una variedad de juegos de mesa y cartas coleccionables, junto con un menú de comidas deliciosas y bebidas sin alcohol en el College Park Diner.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!