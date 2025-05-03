ARMOR MANIA: Leyendas de Maryland vs Lady Dukes | 8 de Noviembre | 5th Company Brewing

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Acerca de este evento
Perryville, MD 21903, USA
Obtén la máxima experiencia Armor Mania con acceso exclusivo y beneficios de primera clase:
🪑 Asientos en Primera Fila: Mejor vista en la casa. Sin multitudes, sin estrés.
🍺 Vaso de Recuerdo + Primera Bebida Incluida: Tuyo para conservar y disfrutar.
🎟️ Acceso Exclusivo VIP: Áreas especiales, encuentros con luchadores, y oportunidades de fotos.
Solo hay 45 lugares VIP disponibles: este nivel siempre se agota rápidamente.
¡Asegura tu asiento premium antes de que se agote!
Disfruta de acceso completo a la acción incluyendo:
🍻 Una bebida de cortesía incluida.
🪑 Asientos abiertos (por orden de llegada).
🎤 Acceso completo a comentarios en vivo, batallas, y comida y bebidas de cervecería.
¡Llega temprano para conseguir los mejores asientos, esta sección se llena rápidamente!
¿Quieres pasar y ver de qué se trata todo esto? Este pase es perfecto para ti.
🔥 Acceso completo al evento: toda la acción, sin necesidad de asientos.
💪 Genial para fans casuales o principiantes curiosos sobre el combate medieval de contacto completo.
Obtén un sabor de la acción: sin presión, ¡toda la emoción!
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