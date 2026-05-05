Art For Justice
Art For Justice tiene otras campañas que te pueden interesar.

Descubre sus otras campañas en curso y mantente al día con las próximas oportunidades.

Organizado por

Art For Justice

Acerca de este evento

Ventas cerradas

Subasta en línea Arte por Justicia

item
$1,000

Puja inicial

item
$150

Puja inicial

item
item
item
item
item
item
$250

Puja inicial

item
$800

Puja inicial

item
item
$40

Puja inicial

item
$400

Puja inicial

item
$1,800

Puja inicial

item
item
$100

Puja inicial

item
$75

Puja inicial

item
$67.50

Puja inicial

item
$400

Puja inicial

Forest Figment (2025) item
Forest Figment (2025)
$250

Puja inicial

By Daniel Linz

18"X24"




item
$250

Puja inicial

item
$30

Puja inicial

item
$60

Puja inicial

item
item
$50

Puja inicial

item
$30

Puja inicial

item
$30

Puja inicial

item
$100

Puja inicial

item
$100

Puja inicial

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!