Damas Aspirantes de la Aviación Membresía

Los miembros obtienen acceso a la mentoría de las Grandes Dames de la Aviación serie de eventos por zoom, incluyendo sesiones en vivo trimestrales con mujeres destacadas en la aviación militar, de aerolíneas, corporativa, instruccional y humanitaria.



Los miembros obtienen acceso gratuito a oportunidades de becas cada año. Se eliminan las tasas de solicitud de becas.



Nuestra misión es celebrar, educar e inspirar a las mujeres en la aviación—lo hacemos proporcionando un acceso significativo a la orientación, el estímulo y la oportunidad en cada etapa del viaje.