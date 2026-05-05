Damas Aspirantes de la Aviación Membresía

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Los miembros obtienen acceso a la mentoría de las Grandes Dames de la Aviación serie de eventos por zoom, incluyendo sesiones en vivo trimestrales con mujeres destacadas en la aviación militar, de aerolíneas, corporativa, instruccional y humanitaria.


Los miembros obtienen acceso gratuito a oportunidades de becas cada año. Se eliminan las tasas de solicitud de becas.


Nuestra misión es celebrar, educar e inspirar a las mujeres en la aviación—lo hacemos proporcionando un acceso significativo a la orientación, el estímulo y la oportunidad en cada etapa del viaje.

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