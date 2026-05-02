Attend BCFAPA 3rd Annual Snow Party (2026)

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Acerca de este evento
Donación sugerida de $5 por niño.🌟 ¡Disfruta de un día mágico lleno de diversión, comunidad y espíritu festivo! Gracias por apoyar a BCFAPA y ayudarnos a continuar nuestra misión de marcar la diferencia en la vida de niños y familias de nuestra comunidad. Estas donaciones ayudan a hacer eventos como este posible, pero ninguna familia será rechazada por razones financieras.
$2 por boleto. Debe estar presente para ganar. Gracias por sus donaciones. Todos los ingresos benefician a la Asociación de Padres Adoptivos y de Crianza de Acogida del Condado de Brevard, una organización local sin fines de lucro que apoya a familias adoptivas y de crianza de acogida.
$10 por set de 6. Debe estar presente para ganar. Gracias por sus donaciones. Todos los ingresos benefician a la Asociación de Padres Adoptivos y de Crianza de Acogida del Condado de Brevard, una organización local sin fines de lucro que apoya a familias adoptivas y de crianza de acogida.
$50 per set of 25. Must be present to win. Thank you for your donations. All proceeds benefit the Brevard County Foster and Adoptive Parent Association, a local nonprofit that supports foster and adoptive families.
$100 per set of 60. Must be present to win. Thank you for your donations. All proceeds benefit the Brevard County Foster and Adoptive Parent Association, a local nonprofit that supports foster and adoptive families.
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¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!