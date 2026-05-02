Brevard County Foster and Adoptive Parent Association

Organizado por

Brevard County Foster and Adoptive Parent Association

Acerca de este evento

Attend BCFAPA 3rd Annual Snow Party (2026)

3410 Flanagan Ave

West Melbourne, FL 32904

Entrada general
$5

Donación sugerida de $5 por niño.🌟 ¡Disfruta de un día mágico lleno de diversión, comunidad y espíritu festivo! Gracias por apoyar a BCFAPA y ayudarnos a continuar nuestra misión de marcar la diferencia en la vida de niños y familias de nuestra comunidad. Estas donaciones ayudan a hacer eventos como este posible, pero ninguna familia será rechazada por razones financieras.

Boletos de rifa (1 boleto)
$5

$2 por boleto. Debe estar presente para ganar. Gracias por sus donaciones. Todos los ingresos benefician a la Asociación de Padres Adoptivos y de Crianza de Acogida del Condado de Brevard, una organización local sin fines de lucro que apoya a familias adoptivas y de crianza de acogida.

Boletos de rifa (set de 6)
$20

$10 por set de 6. Debe estar presente para ganar. Gracias por sus donaciones. Todos los ingresos benefician a la Asociación de Padres Adoptivos y de Crianza de Acogida del Condado de Brevard, una organización local sin fines de lucro que apoya a familias adoptivas y de crianza de acogida.

Raffle Tickets (Set of 25)
$50

$50 per set of 25. Must be present to win. Thank you for your donations. All proceeds benefit the Brevard County Foster and Adoptive Parent Association, a local nonprofit that supports foster and adoptive families.

Raflle Tickets (Set of 60)
$100

$100 per set of 60. Must be present to win. Thank you for your donations. All proceeds benefit the Brevard County Foster and Adoptive Parent Association, a local nonprofit that supports foster and adoptive families.

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