Out Front Foundation LLC

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Acerca de este evento

Festival del Orgullo Aurora

9701 E 16th Ave

Aurora, CO 80010, USA

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$20,000

Espacio de 10x20 en área de alto tráfico. Trae tus propias carpas, mesa, sillas, etc. (Carpa y pesas requeridas)

Platinum Sponsor
$10,000

Espacio de 10x20 en área de alto tráfico. Trae tus propias carpas, mesa, sillas, etc. (Carpa y pesas requeridas)

Gold Sponsor
$5,000

Espacio de 10x10 en área de alto tráfico. Trae tu propia carpa, mesa, sillas, etc. (Carpa y pesas requeridas)

Silver Sponsor
$3,000

Espacio de 10x10 en área de alto tráfico. Trae tu propia carpa, mesa, sillas, etc. (Carpa y pesas requeridas)

Bronze Sponsor
$1,500

Espacio de 10x10 en área de alto tráfico. Trae tu propia carpa, mesa, sillas, etc. (Carpa y pesas requeridas)

Espacio de Vendedor Premium 10x20
$900

Espacio de 10x20 en área de alto tráfico. Trae tus propias carpas, mesa, sillas, etc. (Carpa y pesas requeridas)

Espacio de Vendedor Premium 10x10
$600

Espacio de 10x10 en área de alto tráfico. Trae tu propia carpa, mesa, sillas, etc. (Carpa y pesas requeridas)

Espacio de Vendedor 10x20
$500

Espacio de 10x20. Trae tus propias carpas, mesa, sillas, etc. (Carpa y pesas requeridas)

Espacio de Vendedor 10x10
$300

Espacio de 10x10. Trae tu propia carpa, mesa, sillas, etc. (Carpa y pesas requeridas)

Admisión General
Gratuito

¡Entrada gratuita!

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