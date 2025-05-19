Ausable Valley Audubon Membresías 2025

AuSable Valley Audubon ha estado activo en la zona durante 52 años. Nuestro grupo se compromete a promover un interés y comprensión de las aves y sus hábitats y buscar maneras de mejorar nuestros ecosistemas compartidos. AuSable Valley Audubon busca cooperar con otras organizaciones que comparten estos intereses, lo que nos lleva a por qué nos estamos comunicando contigo. Declaración de misión AuSable Valley Audubon conecta aves y personas para el beneficio de ambos a través de esfuerzos de conservación, educación e investigación en el estado de Michigan. AuSable Valley Audubon, Inc. es una organización 501c3. Estamos dedicados a preservar la naturaleza de Michigan para aves y personas. Hoy, nuestra dedicación a las aves permanece firme a través de nuestra misión, nuestros pilares y nuestros programas que nos permiten responder como comunidad y líder sin fines de lucro a las necesidades de las aves y sus hábitats. La amplia red de terrenos protegidos de AuSable Valley Audubon, o santuarios de aves, continúa creciendo de manera consciente y protege en perpetuidad hábitats en nuestra área. AuSable Valley Audubon es una organización 501(c)(3) que está calificada para recibir contribuciones deducibles de impuestos. También podemos recibir legados, transferencias o regalos deducibles de impuestos. Por lo tanto, los regalos o dinero recibidos antes del 31 de diciembre de 2025 califican al donante para una deducción de impuestos según lo dispuesto por la ley. POR FAVOR, considera a AVA en tus futuras contribuciones benéficas.