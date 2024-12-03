Auspicio / Guía para la Familia de Alertas ASN

Página Completa:
Incluye una visibilidad destacada con una página completa en nuestros materiales impresos y digitales.
Esta opción asegura que su marca esté en el centro de la atención y llegará a nuestra comunidad de forma significativa.
Beneficios Incluidos:
Publicación de una página completa en el material impreso de Alertas ASN, destacando su marca como un socio principal en la misión de proteger y educar a las familias hispanas.
Inclusión de su logo y mensaje de apoyo en los materiales promocionales de Alertas ASN en redes sociales y plataformas digitales.
Visibilidad destacada en eventos, talleres y conferencias organizadas por Alertas ASN como uno de los principales patrocinadores.
Reconocimiento especial en los boletines informativos de Alertas ASN.
Página Completa:
Incluye una visibilidad destacada con una página completa en nuestros materiales impresos y digitales.
Esta opción asegura que su marca esté en el centro de la atención y llegará a nuestra comunidad de forma significativa.
Beneficios Incluidos:
Publicación de una página completa en el material impreso de Alertas ASN, destacando su marca como un socio principal en la misión de proteger y educar a las familias hispanas.
Inclusión de su logo y mensaje de apoyo en los materiales promocionales de Alertas ASN en redes sociales y plataformas digitales.
Visibilidad destacada en eventos, talleres y conferencias organizadas por Alertas ASN como uno de los principales patrocinadores.
Reconocimiento especial en los boletines informativos de Alertas ASN.
Opcion 2
$300
Un Tercio de Página:
Con esta opción, su marca aparecerá en una sección destacada de un tercio de página en nuestros materiales impresos y digitales, con una presencia efectiva para impactar a los interesados.
Beneficios Incluidos:
Inserción de su anuncio en un tercio de página del material impreso y digital de Alertas ASN, con reconocimiento como patrocinador de apoyo en la misión de seguridad infantil.
Inclusión de su logo en los materiales digitales y redes sociales de Alertas ASN, alcanzando a nuestra comunidad de seguidores.
Reconocimiento especial en los boletines informativos de Alertas ASN.
Un Tercio de Página:
Con esta opción, su marca aparecerá en una sección destacada de un tercio de página en nuestros materiales impresos y digitales, con una presencia efectiva para impactar a los interesados.
Beneficios Incluidos:
Inserción de su anuncio en un tercio de página del material impreso y digital de Alertas ASN, con reconocimiento como patrocinador de apoyo en la misión de seguridad infantil.
Inclusión de su logo en los materiales digitales y redes sociales de Alertas ASN, alcanzando a nuestra comunidad de seguidores.
Reconocimiento especial en los boletines informativos de Alertas ASN.