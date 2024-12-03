Auspicio / Guía para la Familia de Alertas ASN

Opcion 1
$900
Página Completa: Incluye una visibilidad destacada con una página completa en nuestros materiales impresos y digitales. Esta opción asegura que su marca esté en el centro de la atención y llegará a nuestra comunidad de forma significativa. Beneficios Incluidos: Publicación de una página completa en el material impreso de Alertas ASN, destacando su marca como un socio principal en la misión de proteger y educar a las familias hispanas. Inclusión de su logo y mensaje de apoyo en los materiales promocionales de Alertas ASN en redes sociales y plataformas digitales. Visibilidad destacada en eventos, talleres y conferencias organizadas por Alertas ASN como uno de los principales patrocinadores. Reconocimiento especial en los boletines informativos de Alertas ASN.
Opcion 2
$300
Un Tercio de Página: Con esta opción, su marca aparecerá en una sección destacada de un tercio de página en nuestros materiales impresos y digitales, con una presencia efectiva para impactar a los interesados. Beneficios Incluidos: Inserción de su anuncio en un tercio de página del material impreso y digital de Alertas ASN, con reconocimiento como patrocinador de apoyo en la misión de seguridad infantil. Inclusión de su logo en los materiales digitales y redes sociales de Alertas ASN, alcanzando a nuestra comunidad de seguidores. Reconocimiento especial en los boletines informativos de Alertas ASN.

