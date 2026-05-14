Club de Autismo

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¡Únete a nosotros! ¿Alguna vez has querido ayudar a una causa pero no sabes por dónde empezar o cómo podrías marcar la diferencia? Ayuda a apoyar nuestra misión, nuestra organización tiene como objetivo empoderar a los niños en el espectro. Proporcionamos juguetes sensoriales, actividades sensoriales, respiro para padres, así como seguridad y apoyo para los cuidadores y familias. Con tu contribución podemos ayudar a nuestras familias con actividades sociales divertidas, entornos predecibles y juegos sensoriales. Somos una organización exenta de impuestos 501c(3) que está obligada a mantener la integridad de las personas a las que servimos. Por favor, considera nuestra causa y únete a nuestra suscripción mensual por solo $10 al mes. Esto nos ayudará a continuar nuestra meta de que algún día todos acepten todas las diferencias.
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¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!