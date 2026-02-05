Allegheny West Conference of Seventh-Day Adventists

Allegheny West Conference of Seventh-Day Adventists

AWC Camporee 2026

10550 Camp Trail

Miamisburg, OH 45342, USA

Temprano
$150
Disponible hasta 30 abr

1 de noviembre - 31 de diciembre de 2025


Registro incluye:

  • 2 noches de alojamiento (viernes-domingo)
  • 4 comidas (desayuno, almuerzo, cena del sábado, y desayuno del domingo)
  • Todas las sesiones, talleres, sociales de networking y materiales
Regular
$165
Disponible hasta 30 jun

1 de enero - 28 de febrero de 2026


Registro incluye:

  • 2 noches de alojamiento (viernes-domingo)
  • 4 comidas (desayuno, almuerzo, cena del sábado, y desayuno del domingo)
  • Todas las sesiones, talleres, sociales de networking y materiales
Tarde
$185
Disponible hasta 1 ago

1 de marzo - 20 de marzo de 2026


Registro incluye:

  • 2 noches de alojamiento (viernes-domingo)
  • 4 comidas (desayuno, almuerzo, cena del sábado, y desayuno del domingo)
  • Todas las sesiones, talleres, sociales de networking y materiales.
Family Discounts
$150
Disponible hasta 1 ago

January 1 – August 1, 2026


Registration Includes:

  • Campground access
  • Camporee patch
  • Camporee pin
  • General outdoor sports
  • Premier activities

*Discount applies to immediate family members of 2 or more registered campers within the same household and club.

*Toddlers ages 0 - 3 are free.

*All fees are non-refundable.

*Only name replacements are permitted.

