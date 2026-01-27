Kaysville Rotary 501c3

Organizado por

Kaysville Rotary 501c3

Acerca de este evento

B 2026 Camp Loll. Translated to ES: B 2026 Campamento Loll.

Camp Loll Rd

Alta, WY 83414, USA

Scout: 1er de 2 Pagos
$220
Disponible hasta 15 abr

Para usar Venmo o fondos de becas/crédito disponibles, coordine primero con el Scoutmaster, presidente del comité y/o tesorero.

Scout: Pago Total Anticipado
$439
Disponible hasta 15 abr

Para usar Venmo o fondos de becas/crédito disponibles, coordine primero con el Scoutmaster, presidente del comité y/o tesorero.

Scout: 2do Pago
$220
Disponible hasta 15 jun

Para usar Venmo o fondos de becas/crédito disponibles, coordine primero con el Scoutmaster, presidente del comité y/o tesorero.

Adulto: 1er de 2 Pagos
$142
Disponible hasta 15 abr

Para usar Venmo o fondos de becas/crédito disponibles, coordine primero con el Scoutmaster, presidente del comité y/o tesorero.

Adulto: Pago Total Anticipado
$284
Disponible hasta 15 abr

Para usar Venmo o fondos de becas/crédito disponibles, coordine primero con el Scoutmaster, presidente del comité y/o tesorero.

Adulto: 2º pago
$142
Disponible hasta 15 jun

Para utilizar Venmo o fondos de becas/créditos disponibles, coordine primero con el Scoutmaster, presidente del comité y/o tesorero.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!