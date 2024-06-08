2024 Festival Colombiano

Para personas de 12 años en adelante. El valor de esta entrada es una donación destinada a ayudar a nuestra organización con los gastos logísticos del evento y para poder brindarles un ambiente seguro y familiar. ¡Gracias por su apoyo!
Entrada niños (Hasta los 11 años)
Gratuito
La entrada para niños de hasta 11 años es gratuita, pero requiere un boleto. Todos los niños de hasta 11 años deben estar acompañados por un adulto en todo momento.
