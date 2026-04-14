Regreso a los años 80 Recaudación de fondos: Invierte en el Campamento de Verano de la CSO para Jóvenes. Baila Fuerte. Da Grande. Vive en Color.

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Acerca de este evento
Es una experiencia llena de neón, música atronadora y positiva donde cada movimiento que haces ayuda a invertir en el futuro de nuestra juventud.
BARRA DE TACOS + NACHOS INCLUIDOS - Sí, está incluido. Sí, es delicioso.
BATALLA DE LIP SYNC (EDICIÓN DE LOS 80) - ¡Vístete! Trae el drama. Trae los movimientos. ¡La multitud decide al ganador invirtiendo en nuestra juventud!
CABINA DE CONFESIONALES DE MTV - Cuéntanos por qué viniste. - ¿A quién estás apoyando? Deja un mensaje para que nuestra juventud lo vea en el campamento.
MURO DE COLOR - Deja tu marca. Deja un mensaje.
MESITA DE MERCHANDISING - Luce la causa en neón. Mira bien. Haz el bien.
Código de Vestimenta: Totalmente 80s ✨
Saca los neones, las calentadoras, el denim, el pelo grande y los accesorios llamativos.
Cuanto más ruidoso, brillante y retro, mejor. Incluso puede haber premios…
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¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!