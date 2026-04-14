Regreso a los años 80 Recaudación de fondos: Invierte en el Campamento de Verano de la CSO para Jóvenes. Baila Fuerte. Da Grande. Vive en Color.

Es una experiencia llena de neón, música atronadora y positiva donde cada movimiento que haces ayuda a invertir en el futuro de nuestra juventud.



BARRA DE TACOS + NACHOS INCLUIDOS - Sí, está incluido. Sí, es delicioso.



BATALLA DE LIP SYNC (EDICIÓN DE LOS 80) - ¡Vístete! Trae el drama. Trae los movimientos. ¡La multitud decide al ganador invirtiendo en nuestra juventud!



CABINA DE CONFESIONALES DE MTV - Cuéntanos por qué viniste. - ¿A quién estás apoyando? Deja un mensaje para que nuestra juventud lo vea en el campamento.



MURO DE COLOR - Deja tu marca. Deja un mensaje.





MESITA DE MERCHANDISING - Luce la causa en neón. Mira bien. Haz el bien.



Código de Vestimenta: Totalmente 80s ✨

Saca los neones, las calentadoras, el denim, el pelo grande y los accesorios llamativos.

Cuanto más ruidoso, brillante y retro, mejor. Incluso puede haber premios…



