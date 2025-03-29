Back To The Nest Foundation, Inc.

Organizado por

Back To The Nest Foundation, Inc.

Acerca de esta rifa

Fundación Back To The Nest, Inc. Sorteo del Día de la Madre

Boleto de rifa para cesta de regalo del Día de la Madre
$25
Este Día de la Madre, queremos ayudarte a mimar a la figura materna en tu vida. La Fundación Back to the Nest está rifando una cesta de regalos valorada en más de $1,200 que todas las mamás amarán garantizadamente. ¡Esta cesta está llena de días de spa relajantes, veladas para salir a cenar, tarjetas de regalo para sus tiendas favoritas y todo lo que necesites para mimar a esa dama especial! Es la forma perfecta de mostrar, no solo a ella, sino a toda la comunidad, cuánto realmente te importa. Las entradas solo cuestan $25 cada una (límite de 10 por concursante) y todos los ingresos van directamente a cumplir la misión de nuestra organización. Acompáñanos el 4 de mayo a las 8 PM mientras sorteamos al afortunado ganador en vivo en Facebook @backtothenestfoundation. ¡No querrás perdértelo!
Añadir una donación para Back To The Nest Foundation, Inc.

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!