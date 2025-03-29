Fundación Back To The Nest, Inc. Sorteo del Día de la Madre
Boleto de rifa para cesta de regalo del Día de la Madre
$25
Este Día de la Madre, queremos ayudarte a mimar a la figura materna en tu vida. La Fundación Back to the Nest está rifando una cesta de regalos valorada en más de $1,200 que todas las mamás amarán garantizadamente. ¡Esta cesta está llena de días de spa relajantes, veladas para salir a cenar, tarjetas de regalo para sus tiendas favoritas y todo lo que necesites para mimar a esa dama especial! Es la forma perfecta de mostrar, no solo a ella, sino a toda la comunidad, cuánto realmente te importa. Las entradas solo cuestan $25 cada una (límite de 10 por concursante) y todos los ingresos van directamente a cumplir la misión de nuestra organización. Acompáñanos el 4 de mayo a las 8 PM mientras sorteamos al afortunado ganador en vivo en Facebook @backtothenestfoundation. ¡No querrás perdértelo!
