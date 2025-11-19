United by Grace

Ofrecido por

United by Grace

Acerca de esta tienda

<p>VENTA DE PASTELES PARA APOYAR EL MINISTERIO DE NIÑOS Y JÓVENES</p>

GALLETAS DE CHIPS DE CHOCOLATE item
GALLETAS DE CHIPS DE CHOCOLATE
$1
HOMEADE CINNAMON ROLLS item
HOMEADE CINNAMON ROLLS
$3

HOMEADE CINNAMON ROLLS BAKED BY DEANETSZI- THEY ARE SO GOOD!

VANILLA CAKE POP item
VANILLA CAKE POP
$1

THESE ARE A CROWD FAV! MADE WITH LOVE BY GIANNA P

GRINCH PUNCH TO GO item
GRINCH PUNCH TO GO item
GRINCH PUNCH TO GO
$3

GRINCH PUNCH! BLUE HAWIAN PUNCH MIXED WITH SPRITE AND OJ POURED OVER A FULL CUP OF ICE -16 OZ PLASTIC CUP WITH A SIP LID

CHOCOLATE CAKE POP item
CHOCOLATE CAKE POP
$1

THESE ARE A CROWD FAV! MADE WITH LOVE BY GIANNA P

HOMEADE RICE CRISPY TREATS item
HOMEADE RICE CRISPY TREATS
$1

DELICOUS HOMEADE RICE CRISPY TREATS MADE WITH LOVE BY BRITNI AND HER KIDDOS.

FUDGE BROWNIES item
FUDGE BROWNIES
$1

MADE WITH LOVE BY GIANNA M! YUM!

2 QUESITOS! item
2 QUESITOS!
$2

HOMEADE QUESITOS (A SWEET FLAKY PASTRY FILLED WITH CREAM CHEESE BAKED FRESH BY ZULY

2 FOR $2

CHOCOLATE CUPCAKES item
CHOCOLATE CUPCAKES
$1

MADE WITH LOVE BY NEAMIAH! YUM!

VANILLA FUNFETTI CUPCAKE item
VANILLA FUNFETTI CUPCAKE
$1

MADE WITH LOVE BY NATALIE AND HER GIRLS!

2 PEANUT BUTTER HESHEY KISS COOKIES item
2 PEANUT BUTTER HESHEY KISS COOKIES
$2

MADE SPECIAL FOR YOU BY LITTLE JOELIA AND HER MOM PASTOR NITA!

2 F0R $2

Añadir una donación para United by Grace

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!