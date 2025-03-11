EcoArts of Lake County DBA Middletown Art Center

Organizado por

EcoArts of Lake County DBA Middletown Art Center

Acerca de este evento

Taller De Decoración con Globos para Fiestas

21456 Hwy 175

Middletown, CA 95461, USA

Reserva tu lugar para el Taller de Decoración con Globos
Gratuito
Reserva tu lugar para el Taller de Decoración con Globos ~ Con Anahí Silva el 5 de abril y disfruta de una divertida experiencia práctica aprendiendo a crear decoraciones espectaculares para tus celebraciones especiales.
Añadir una donación para EcoArts of Lake County DBA Middletown Art Center

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!