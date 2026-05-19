Bannergrams for Students

El banner se mostrará en el lado del hogar en el estadio donde se sienta la banda y permanecerá allí durante todo el año escolar. Además, se crean carteles más pequeños para colgar en el puesto de concesión en el otoño que es administrado por los padres de la banda. Los patrocinadores tendrán su nombre en el banner. Los nombres serán listados en negro.

El banner se mostrará en el lado del hogar en el estadio donde se sienta la banda y permanecerá allí durante todo el año escolar. Además, se crean carteles más pequeños para colgar en el puesto de concesión en el otoño que es administrado por los padres de la banda. Los patrocinadores tendrán su nombre en el banner. Los nombres serán listados en negro.

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