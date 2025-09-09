<Banquet de Vida>

Organizado por
Acerca de este evento
Además de la cena de varios platos, bebidas para adultos de cortesía y música en vivo, los boletos VIP incluyen una degustación de licores de cortesía del distribuidor Diageo, así como un recorrido por la granja y el lugar de Vista en Walnut Hill, una granja centenaria de Carolina del Norte.
Los invitados recibirán una cena de varios platos, bebidas para adultos de cortesía y música en vivo.
In addition to multi-course dinner, complimentary adult beverages, and live music, VIP tickets include a complimentary spirit tasting from Diageo distributor as well as a farm and venue tour of Vista at Walnut Hill, a North Carolina century farm.
Este boleto es solo para la música en vivo que comienza a las 8 pm, con (2) cupones de bebidas y la opción de comprar más.
Shuttle ride to and from town, concert ticket, one complimentary drink ticket
7:30pm Departure from Shug's
10:30 Return to Shug's
4:30pm Departure from Shug's
8:30pm Return to Shug's
5:30pm Departure from Shug's
9:30pm Return to Shug's
No Shuttle
Drinks available for purchase
$
