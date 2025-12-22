<p>Conversaciones de Banyan</p>

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Acerca de este evento
Disfruta de las Conversaciones del Árbol del Banyan, una serie de 5 foros que exploran la relación entre el trauma y la salud mental, física, social, financiera y espiritual y regala la experiencia a otro miembro de la comunidad.
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