SRQ Strong

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Acerca de este evento

<p>Conversaciones de Banyan</p>

1910 Glengary St

Sarasota, FL 34231, USA

Dar y Obtener Serie de Entradas
$175
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

Disfruta de las Conversaciones del Árbol del Banyan, una serie de 5 foros que exploran la relación entre el trauma y la salud mental, física, social, financiera y espiritual y regala la experiencia a otro miembro de la comunidad.

Entrada de Serie para 1
$100

Disfruta de las Conversaciones del Árbol del Banyan, una serie de 5 foros que exploran la relación entre el trauma y la salud mental, física, social, financiera y espiritual.

Gold Sponsorship
$1,000

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A thank-you social media post prior to each workshop

2 tickets to the Banyan Conversation Series

Silver Sponsorship
$750

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2 tickets to the Banyan Conversation Series

Bronze Sponsorship
$500

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2 tickets to the Banyan Conversations Series

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